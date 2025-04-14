習近平抵達越南河內　展開東南亞訪問首站行程

中共中央總書記、國家主席習近平4月14日抵達越南河內，展開東南亞三國訪問行程。而他在訪問越南前夕於當地傳媒發表文章，強調各方需要合作應對單邊及保護主義。



越南《人民報》13日刊登習近平題為《志同道合攜手前行 繼往開來續寫新篇》的署名文章，稱面對單邊主義、保護主義抬頭，中國經濟迎難而上，將堅持以高水平對外開放為世界提供更多機遇，保持周邊外交政策的延續性和穩定性，堅持與鄰為善、以鄰為伴方針，加強與周邊國家友好合作。他又提到兩國要密切多邊協作，強調貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。

2024年8月19日，中國國家主席習近平和訪華的越南國家主席​​蘇林，在中國北京人民大會堂舉行簽字儀式後握手。（Reuters）

習近平表示， 中國始終將越南視為周邊外交優先方向，雙方要全面深化中越命運共同體建設。他提出，兩國要加強戰略互信，發揮雙邊合作指導委員會統籌協調作用，提升黨際、政府、軍隊、執法安全等對口部門合作，攜手應對外部風險挑戰，共同維護政治安全。

此外，兩國要堅持合作共贏，要加強發展戰略對接，落實好兩國政府關於共建「一帶一路」與「兩廊一圈」框架對接的合作規劃。中方願同越方推進越南北部3條標準軌鐵路項目合作，建設智慧口岸。中方歡迎更多越南優質商品進入中國市場，鼓勵更多中國企業赴越投資興業。雙方要加強產業鏈供應鏈合作，拓展5G、人工智能、綠色發展等新興領域合作。

圖為2023年12月12日，中國國家主席習近平抵達越南首都河內，正式開始為期2天的國事訪問。（新華社）

習近平又稱，兩國除要加強人文交流，也要密切多邊協作，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，同廣大全球南方國家一道，捍衛發展中國家共同利益。習近平強調，貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。要堅定維護多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定，維護開放合作的國際環境。

他也呼籲，雙方要發揮好海上談判機制作用，妥善管控海上分歧，持續擴大海上合作，為最終解決爭議積累條件。要全面有效落實《南海各方行為宣言》，積極推進「南海行為準則」磋商，排除干擾、聚同化異，將南海真正打造成和平之海、友誼之海、合作之海。