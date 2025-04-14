長和賣碼頭｜美媒稱意大利家族成主力買家　巴拿馬港口爭議未解

長和（0001）擬向美國貝萊德（BlackRock）牽頭的BlackRock-TiL財團出售中國以外港口資產，涉及全球23國的43個港口，事件爆出政治風波，據彭博社4月14日引述消息人士報道，買家財團方面如今出現新進展，意大利富豪家族Gianluigi Aponte旗下的TiL（Terminal Investment Ltd.）成為財團內主力投資者，但報道也談到在方案中，事件中捲入政治風波的關鍵港口、即兩個位於巴拿馬的港口，則會由貝萊德控制。



報道引述消息人士稱，在方案中，其中41個港口會由TiL獨資持有，至於爭議中的巴拿馬2個港口，由貝萊德旗下Global Infrastructure Partners擁有51%股份，TiL持有剩餘的49%股份。

消息人士又指，交易仍有待通過調查、稅務和會計檢查等，還有港口所在地監管機構的批准。消息人士並稱一切仍在考慮中，包括財團的最終結構、所有權在內的細節仍有可能改變。

巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

這次風波始於李嘉誠旗下長和集團3月初宣布，預計在4月2日與貝萊德牽頭的BlackRock-TiL財團簽訂協議，出售包括巴拿馬港口業務等分布在23個國家的43個海外碼頭業務，引發爭議，關注點落在巴拿馬港口的控制權問題。

中國官媒、央視旗下自媒體「玉淵潭天」3月29日發帖，批評長和向貝萊德財團出售巴拿馬運河港口，「等同於向對手遞刀」。事件發酵後，3月底有本地傳媒引述消息指，長和4月初不會簽署任何協議，之後中國國家市場監督管理總局反壟斷二司表示，將對長和與貝萊德即將簽署的巴拿馬港口交易協議依法進行審查。

《華爾街日報》4月11日則引述消息人士報道，中國政府已經與內地及香港的一些億萬富豪、以及國企接洽，詢問是否有興趣收購相關港口。