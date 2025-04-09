意大利人又要生氣了？日本藏壽司推「啤酒意粉」　獲大讚出奇好吃

日本藏壽司是受到許多人喜愛的連鎖迴轉壽司品牌，近日日本藏壽司推出了「櫻花鯛與鮭魚卵祭」活動，而其中一款限定商品引起了網友的熱議。



藏壽司推出了一款名為「ビルボナーラ」（Beerbonara）的意大利粉，藏壽司官網用「外觀像啤酒？！令人驚訝的全新意大利麵」來形容它。

日本藏壽司推出了一款名為「ビルボナーラ」（Beerbonara）的意大利粉，惹起熱議。（官方宣傳圖）

用筷子從啤酒杯中夾出意粉的奇妙體驗 點圖放大瀏覽：

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根據官網的資料，這道料理是用不甜的鮮忌廉作為上層的「啤酒泡沫」，下層的「啤酒」則是濃郁的煙肉蛋黃意大利粉（Carbonara），並建議顧客用筷子攪拌後食用。

這道料理讓不少人前去嚐新，根據おたくま經濟新聞的報道，這款料理出奇的好吃，忌廉為意大利粉增添了順滑的口感，攪拌後變得更濃稠，使麵體能吸附更多醬汁：

原以為這只是個花俏的菜單，沒想到竟然出奇的正宗。

但也有網友認為這種呈現形式很奇怪：

看到有人用筷子從啤酒杯中取意粉，可能會覺得這人很奇怪。

還有網友認為還是正常的煙肉蛋黃意大利粉比較好吃：

「不攪拌直接吃的話，表面那層像是鮮忌廉的東西超難吃」

「如果要點這個，倒不如直接點5盤普通的壽司來吃」



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