英國鋼鐵苟延殘喘　中資母企「熄爐」英國才覺醒？

中資企業敬業集團（Jingye Group）計劃關閉英國鋼鐵（British Steel）位於斯肯索普（Scunthorpe）的廠房，料大約3500人將失業。英國政府日前通過緊急法案阻止，並介入營運事項，目前該鋼鐵廠的控制權已交到政府手中。本文將闡明這間鋼鐵企業的來龍去脈，為何政府不肯關閉且要緊急接管。



英國鋼鐵公司從何而來？

英國鋼鐵前身為塔塔集團旗下企業。（公司Facebook）

綜合英媒報道，印度塔塔鋼鐵公司（Tata Steel）位於斯肯索普的鋼材部門持續虧損，2016年被塔塔以1英鎊象徵式出售給投資公司Greybull Capital，之後更名為英國鋼鐵公司。

然而該公司仍舊於2019年破產，後被政府破產管理機構接管，並於2020年被中國私企敬業集團以7,000萬英鎊（約7.1億港元）收購。

為何要關閉工廠？

英國鋼鐵的母公司中國敬業集團。（敬業集團網站）

2025年3月，敬業集團表示該工廠每天虧損約70萬英鎊（約715萬港元），並就關閉工廠的展開諮詢。

維持高爐運轉的原材料，焦煤和鐵礦球團面臨供應不足。但要徹底熄滅高爐的話，再次重啟將會非常麻煩，且耗費高昂。這讓已經虧損的敬業集團不願承擔成本。

政府為何介入？

為了關閉熔爐，政府啟動了裁員協商，這可能會使該公司3,500名員工中的一半以上失業。

圖為2025年3月31日，英國鋼鐵（British Steel）位於斯肯索普的廠房。（Reuters）

本週較早時候，英國政府提出購買維持高爐運作所需的原料，但敬業集團拒絕該提案。反過來要求政府支付「數億英鎊」，卻不同意阻止資金轉移至中國，也未同意讓高爐持續工作。

周六，商務大臣韋諾韜（Jonathan Reynolds）在下議院表示，敬業集團「想要的錢太多」，並下令接管英國鋼鐵公司。他還透露，不排除將該公司改組成國有企業。

最新帳目顯示，該公司年度虧損達2.33億英鎊。政府預計，其營運成本將由去年預算中宣布的25億英鎊「鋼鐵基金」支付。

2025年4月12日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）在英國林肯郡（Lincolnshire）會見英國鋼鐵工人時發表講話。（Reuters）

斯肯索普工廠為何虧損？

敬業集團表示由於市場條件極其嚴峻、面臨過高關稅以及高碳鋼生產相關的環境成本上升，高爐和煉鋼業務在財務上不再可持續。

圖為2025年3月31日，英國鋼鐵（British Steel）位於斯肯索普的廠房。（Reuters）

據報，英國鋼鐵產量幾十年來一直在下降，今年3月美國對所有進口鋼鐵徵收25%的關稅，加劇了該行業面臨的財務壓力。

根據英國政府的行業簡報，全球鋼鐵產量過剩導致壓低了鋼鐵價格。英國製造商也面臨比其他國家更高的成本，尤其是電力成本。