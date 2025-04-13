英國會通過緊急法案　阻中資英國鋼鐵停運　政府接管

中資企業敬業集團（Jingye Group）計劃關閉旗下在英國斯肯索普（Scunthorpe）的英國鋼鐵（British Steel）廠房，料大約3500人受影響。英國下議院4月12日通過緊急法案，阻止英國鋼鐵停運。法案於同日送往上議院審理，並同樣獲通過。英國政府之後接管公司運作。



英國廣播公司（BBC）12日報道，首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）當日稍早要求議員提早結束休假，討論避免英國鋼鐵倒閉的緊急法案。

圖為2024年7月5日英國舉行大選當天，國會大樓所在的西敏宮上有一面英國國旗隨風飄揚。（Reuters）

下議院於當時時間下午2時左右通過法案，而上議院則在約3小時後通過法案，授權政府指揮公司董事會及工人的權力，並繼續採購原料讓廠房內的熔爐運作，以及確保員工獲發薪水。

施紀賢聲稱，通過法案可以保障國家的鋼鐵生產，又會見多名英國鋼鐵工人，強調會保障他們就業。他早前被問到會否將該公司國有化時表示，政府保留所有可行選項。

英國廣播公司報道，在緊急法案通過後，英國政府開始接管該公司。

2025年4月12日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）在英國林肯郡（Lincolnshire）會見英國鋼鐵工人時發表講話。（Reuters）

敬業集團在2020年收購英國鋼鐵，稱至今已經投資12億英鎊，惟廠房每天虧損70萬鎊。公司與英國政府談判多時，並拒絕政府提出的5億鎊拯救方案，同時有意即時停運廠房。