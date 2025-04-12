中資英國鋼鐵擬關門　施紀賢計劃立法收歸國有

中資企業敬業集團（Jingye Group）計劃關閉旗下在英國斯肯索普（Scunthorpe）的英國鋼鐵（British Steel）廠房，料大約3500人受影響。英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）4月11日警告事件或導致當地經濟及國家安全處於危險，因此要求在12日召開國會緊急辯論，希望透過立法將英國鋼鐵收歸國有。



天空新聞（Sky News）報道，英國鋼鐵的斯肯索普廠房主要供應鐵路、建築及汽車業所需的鋼鐵，假如廠房停產，英國將需要倚賴進口。

英國首相施紀賢4月11日發表講話，稱會盡力拯救英國鋼鐵。（Reuters）

目前全球處於貿易戰及地緣政治不穩時期，施紀賢11日表示，鋼鐵的英國國家發展、榮譽及傳統的一部分，亦為國家未來非常重要。他指英國鋼鐵的未來命懸一線，連帶影響就業、投資、發展、經濟及國家安全都受影響，強調會一直會為了國家利益採取行動，保障英國就業及勞工。

圖為2025年3月31日，英國鋼鐵（British Steel）位於斯肯索普的廠房。（Reuters）

英國國會將於12日早上舉行緊急會議，是自2021年8月18日討論阿富汗局勢以來首次。施紀賢計劃在一天內通過緊急法，賦予商業貿易大臣權力，以一切可行方式阻止廠房停產，當中包括指揮公司董事會及工人的權力，並繼續採購原料讓廠房內的熔爐運作，以及確保員工獲發薪水。

敬業集團在2020年收購英國鋼鐵，稱至今已經投資12億英鎊，惟廠房每天虧損70萬鎊。公司與英國政府談判多時，並拒絕政府提出的5億鎊拯救方案，同時有意即時停運廠房。