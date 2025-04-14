英國接管中資鋼鐵廠　官員指過去太天真　中國：促避免經貿政治化

中資企業敬業集團（Jingye Group）計劃關閉旗下在英國斯肯索普（Scunthorpe）的英國鋼鐵（British Steel）廠房，英國國會通過緊急法案阻止，並由政府接管後，英國高官指過去太天真，又指本地鋼鐵產業不再歡迎中國公司來英投資，中國外交部4月14日回應稱，希望英國政府公平公正對待在英投資經營的中資企業，避免將經貿合作政治化和泛安全化。



2025年3月3日，中國外交部發言人林劍主持例行記者會。（外交部網站）

中國外交部發言人林劍主持例行記者會時稱，敬業集團是一家中國民營企業，基於市場化的原則同英方開展合作，對於目前英國鋼鐵經營遇到的困難，雙方應本著互利原則商談解決。

林劍指希望英國政府公平公正對待在英投資經營的中資企業，保護其正當合法權益，避免將經貿合作政治化和泛安全化，以免影響中國企業赴英正常投資合作的信心。

2025年4月13日，英國倫敦，圖為英國商業貿易大臣韋諾韜在下議院發表講話。（Reuters）

在這次事件中，英國商業貿易大臣韋諾韜（Jonathan Reynolds）指敬業集團拒絕接受政府補貼以維持廠房營運，關閉廠房會造成大量失業，強調政府除了出手干預外別無選擇，還指控敬業集團故意停止營運廠房。

他指政府過去允許英國鋼鐵公司「落入」中方手中是太天真。

敬業集團在2020年收購英國鋼鐵，稱至今已經投資12億英鎊，惟廠房每天虧損70萬鎊。