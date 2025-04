朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正強烈譴責韓美日外長重申朝鮮無核化概念為最嚴重的敵對行為。金與正是朝鮮領導人金正恩的胞妹。



朝中社星期三(4月9日)報導,金與正星期二(8日)說,朝鮮無核化是不可實現的妄想。朝鮮的「擁核國地位」,是朝方考慮外部敵對威脅以及當前和未來全球安全格局變化而做出的必然選擇所帶來的結果,絕不會因為誰否認而動搖。

她還說,要求朝鮮棄核、企圖復活「無核化」概念,等於否認朝鮮主權、強迫朝鮮放棄憲法和制度,是最嚴重的敵對行為。若美國和其追隨勢力執著於已過時的「無核化」概念,這只會為朝鮮增強自衛性核能力提供正當性。

朝鮮國旗:FILE PHOTO: A North Korean flag flies on a mast at the Permanent Mission of North Korea in Geneva October 2, 2014. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo