習近平晤越共總書記蘇林　中越據報簽署鐵路連接和供應鏈協議

中國國家主席習近平國事訪問越南，4月14日會晤越共中央總書記蘇林（To Lam）。會後兩國簽署數十項合作協議，據路透社報道，其中包括加強供應鏈和鐵路合作的協議。



習近平2025年4月14日國事訪問越南，會見越共中央總書記蘇林（Pool via REUTERS）

報道稱協議內容尚未公布，目前不清楚是否涉及任何財務或約束性的承諾。

報道談到，越南同意使用中國貸款建造兩國之間的新鐵路，是建立信任的重要一步，將促進雙邊貿易和聯繫。

越南副總理裴青山（Bui Thanh Son）早前在4月12日透露，中越會簽署約40項協議。

據新華社報道，習近平14日也會見越南總理范明政。

2025年4月14日，中國國家主席習近平與越共中央總書記蘇林在河內越共中央辦公廳會晤後，共同觀看中越兩國簽署的協議副本。（Pool via REUTERS）

中越大學簽備忘錄

越通社報道，在習近平國事訪問越南之際，越南河內國家大學與中國清華大學簽署關於建立「越中大學網絡」的諒解備忘錄，旨在加強雙方在數碼技術教育領域的合作，促進兩國技術轉移、知識共享和文化交流。

根據諒解備忘錄，越中大學網絡成員可以開展多項合作活動，例如是開展聯合研究和培訓項目、協調舉辦學術活動、互換信息、資料、文件和學術出版物、聯合出版；教師、學生交流等活動。

兩所大學又同意考慮建立越中人工智能研究與發展實驗室，並在學校派駐代表，雙方還鼓勵在人工智能應用教育領域深入合作，關注提高教學質量，推動人工智能與教學活動的深度融合，鼓勵開展人工智能應用教育聯合研究，分享經驗，尋求未來合作機會。