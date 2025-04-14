習近平晤越共總書記蘇林 中越據報簽署鐵路連接和供應鏈協議
撰文：成依華
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中國國家主席習近平國事訪問越南，4月14日會晤越共中央總書記蘇林（To Lam）。會後兩國簽署數十項合作協議，據路透社報道，其中包括加強供應鏈和鐵路合作的協議。
報道稱協議內容尚未公布，目前不清楚是否涉及任何財務或約束性的承諾。
報道談到，越南同意使用中國貸款建造兩國之間的新鐵路，是建立信任的重要一步，將促進雙邊貿易和聯繫。
越南副總理裴青山（Bui Thanh Son）早前在4月12日透露，中越會簽署約40項協議。
據新華社報道，習近平14日也會見越南總理范明政。
中越大學簽備忘錄
越通社報道，在習近平國事訪問越南之際，越南河內國家大學與中國清華大學簽署關於建立「越中大學網絡」的諒解備忘錄，旨在加強雙方在數碼技術教育領域的合作，促進兩國技術轉移、知識共享和文化交流。
根據諒解備忘錄，越中大學網絡成員可以開展多項合作活動，例如是開展聯合研究和培訓項目、協調舉辦學術活動、互換信息、資料、文件和學術出版物、聯合出版；教師、學生交流等活動。
兩所大學又同意考慮建立越中人工智能研究與發展實驗室，並在學校派駐代表，雙方還鼓勵在人工智能應用教育領域深入合作，關注提高教學質量，推動人工智能與教學活動的深度融合，鼓勵開展人工智能應用教育聯合研究，分享經驗，尋求未來合作機會。