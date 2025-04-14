習近平晤越南領袖談6點舉措倡反對單邊霸凌　中越簽45份合作文件

中國國家主席習近平國事訪問越南，4月14日與越共中央總書記蘇林（To Lam）舉行會談，他就加深中越命運共同體建設提出六點舉措，又提倡增強戰略定力，共同反對單邊霸凌行徑，維護全球自由貿易體制和產業鏈供應鏈穩定。中越雙方簽署45份合作文件，內容涵蓋互聯互通、人工智能等領域。



新華社報道，習近平指很高興對越南進行國事訪問，實現同蘇林總書記的首輪互訪，他談到今年是中越建交75周年暨「中越人文交流年」，75年來，無論國際風雲如何變化，雙方在爭取國家獨立和民族解放的鬥爭中相互支持，在社會主義建設事業中攜手並進，在推進各自現代化進程中砥礪前行，成為社會主義國家團結合作的典範。

2025年4月14日，中國國家主席習近平與越共中央總書記蘇林在河內越共中央辦公廳會晤後，共同觀看中越兩國簽署的協議副本。（Pool via REUTERS）

他稱面對變亂交織的國際形勢，中越兩國堅持和平發展，深化友好合作，為世界帶來寶貴的穩定性和確定性，站在新的歷史起點上，雙方要繼往開來、攜手前行，賡續「越中情誼深、同志加兄弟」的傳統友誼，按照政治互信更高、安全合作更實、務實合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解決更好的「六個更」總體目標，高質量推動全面戰略合作，確保中越命運共同體建設行穩致遠，為構建人類命運共同體作出新的更大貢獻。

習近平指，構建中越命運共同體具有重要世界意義，兩國攜手走和平發展道路，15億多人口共同邁向現代化，將有力維護地區乃至世界和平穩定，促進共同發展，兩國都堅持對外開放，為維護地區產業鏈供應鏈穩定暢通、促進經濟全球化發揮了積極作用。

他指小船孤篷經不起驚濤駭浪，同舟共濟方能行穩致遠，中國和越南都是經濟全球化的受益者，要增強戰略定力，共同反對單邊霸淩行徑，維護全球自由貿易體制和產業鏈供應鏈穩定。

中國國家主席習近平2025年4月14日抵達河內，越南中央總書記蘇林舉行歡迎儀式（Pool via REUTERS）

提出6點舉措

新華社指，習近平就加深中越命運共同體建設提出6點舉措：

一是增進更高水平的戰略互信。兩黨兩國領導人要像走親戚一樣常來往、多溝通。雙方要發揮好黨際、立法機構、政治協商組織等渠道作用，深化治國理政經驗交流，提高黨對推進國家現代化的領導水平。

二是建設更加牢固的安全屏障。將兩國外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制確定為部長級，增進戰略協作。發揮好防務和執法安全合作機制作用，堅決打擊網賭電詐等跨境犯罪，加強雙邊和多邊特別是瀾湄合作框架內執法司法合作，維護人民群眾生命財產安全和地區安全穩定。

三是拓展更高質量的互利合作。把握中國新質生產力和越南新型生產力加快形成重大機遇，推動兩國務實合作提質升級。盡早實現雙方標準軌鐵路、高速公路、智慧口岸全面聯通。推進人工智能、物聯網等高技術合作。中國超大規模市場始終對越南敞開，歡迎更多越南優質產品對華出口。中方鼓勵中國企業赴越投資，希望越方營造更加公平友好的營商環境。

四是繫牢更加廣泛的民意紐帶。以今年「中越人文交流年」為契機，舉辦更多接地氣、得民心的友好活動，加強旅遊、文化、媒體、衛生等合作。繼續深挖紅色資源、講好友好故事，今後3年邀請越南青年赴華開展「紅色研學之旅」，讓兩國人民特別是青年一代了解紅色江山來之不易、兩國睦鄰友好合作彌足珍貴，為中越關系發展和各自國家建設培育更多有生力量。

五是開展更加緊密的多邊協作。共同維護第二次世界大戰勝利成果，堅定捍衛以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，加強在三大全球倡議框架內的合作。中國將堅持親誠惠容理念和與鄰為善、以鄰為伴方針，深化同周邊國家友好合作，讓中國式現代化成果更多惠及周邊。

六是實現更加良性的海上互動。把兩國領導人共識落到實處，妥善處理海上問題，擴大海上合作，下決心啟動共同開發，推動盡快達成「南海行為準則」。

中國國家主席習近平2025年4月14日抵達越南河內，向接機民眾揮手（REUTERS/Athit Perawongmetha/Pool）

報道指，蘇林表示習近平總書記是中國人民的傑出領袖，也是越南人民的偉大朋友，習近平總書記今年首次出訪就到越南，充分體現對越中關係的重視和對越南的支持，此訪必將成為兩黨兩國友好交往史上新的里程碑，推動兩國具有戰略意義的命運共同體建設取得新的進展。

蘇林表示在習近平堅強領導下，中國特色社會主義事業取得歷史性成就，中國式現代化全面推進，新質生產力快速發展，中國的國際地位不斷提高，越方對此表示衷心祝賀，感謝中方長期以來對越南的大力支持和幫助。

蘇林表示越南和中國都是共產黨領導的社會主義國家，發展對華關係是越南的客觀要求、戰略選擇和頭等優先，越方堅定奉行一個中國政策，支持中國實現統一大業，堅決反對任何「台獨」分裂行徑，推動越中關係不斷發展符合兩國人民根本利益，符合時代潮流。

他指越方期待同中方密切兩黨兩國高層交往，加強治國理政經驗交流，增進戰略安全協作，不斷鞏固政治互信；提升雙邊合作水平，打造更多經貿、科技、基礎設施、環保等領域合作亮點；促進人文交流，推動地方、青年交往，加強旅遊合作，增進人民相知相親。越方支持習近平總書記提出的人類命運共同體理念和三大全球倡議，高度讚賞中共中央周邊工作會議確定同周邊國家建設「五大家園」願景和堅持睦鄰安鄰富鄰方針。

越方稱願同中方加強協調和配合，堅持多邊主義，堅守和平共處五項原則，維護國際貿易規則，遵守雙方簽署的協議，共同為促進世界和平和人類進步作出更大貢獻。越方願與中方妥處海上分歧，維護海上穩定。

中國國家主席習近平訪問越南，民眾在機場揮舞中國、越南國旗迎接（REUTERS/Athit Perawongmetha/Pool）

會談前，蘇林邀請習近平進行小範圍茶敘。兩黨總書記就治黨治國理念進行交流。習近平指出，黨的建設關係黨和國家前途命運，黨的作風關系人心向背。中共中央決定今年在全黨開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育，以作風建設新成效為進一步全面深化改革、推進中國式現代化提供有力保障。兩黨總書記一致同意加強交流互鑒，共同走好社會主義道路。

雙方發表《中華人民共和國和越南社會主義共和國關於持續深化全面戰略合作夥伴關係、加快構建具有戰略意義的中越命運共同體的聯合聲明》。

習近平2025年4月14日國事訪問越南，會見越共中央總書記蘇林（Pool via REUTERS）

中越簽45份雙邊合作文件

習近平同蘇林又共同見證中越雙方簽署的45份雙邊合作文本，內容涵蓋互聯互通、人工智能、海關檢驗檢疫、農產品貿易、文化和體育、民生、人力資源開發、媒體等領域。

蘇林與越南國家主席梁強當晚並共同為習近平舉行歡迎宴會。

中國國家主席習近平2025年4月14日國事訪問越南，會晤越共總書記蘇林（Pool via REUTERS）

據新華社報道，習近平14日也會見越南總理范明政及越南國會主席陳青敏。