薩爾瓦多總統晤特朗普　稱無權將錯被遞解移民送返美國

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月14日與到訪的薩爾瓦多總統布克爾（Nayib Bukele）會面，商討在安全和移民方面的進一步合作，以及討論關稅等問題。對於特朗普政府最近將一名擁保護身份的移民，錯誤遞解到薩爾瓦多，並遭最高法院下令將其接返。但特朗普政府至今沒有行動，布克爾也宣稱無權將該移民送還，稱「這個問題太荒謬了，我怎能把恐怖分子偷運到美國呢？」



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特朗普感謝對方協助 將助薩爾瓦多建新監獄

針對人權組織批評，薩爾瓦多在打擊黑幫的行動中違法監禁數千人，布克爾否認這說法，反稱解放了數以百萬人民。特朗普讚揚對方工作，包括協助美國收押非法移民，給美國幫了大忙。他又稱，美國將在當地興建新監獄，並將更多違法移民送往關押。

特朗普前一天曾稱，認為布克爾表現非常出色，在協助美國收押非法移民 上，為美國解決了許多問題，宣稱目前被關押在當地的移民 ，是「一些非常壞的人，根本不應該被允許進入我們的國家」。

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薩爾瓦多正利用高度戒備監獄，協助美國關押聲稱是黑幫成員，又或犯有重罪的無證移民。人權組織批評該監獄違反人權，但特朗普表示不擔心，「我沒有看到這一點。」他宣稱，被關押在當地監獄的是殺人犯、毒販，世界上一些最惡毒的人。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）表示，美國13日已將另外10名涉及黑幫的移民送到薩爾瓦多，形容兩國合作是「西半球安全與繁榮的典範」。