特朗普稱伊朗拖延核協議核談判進程　路透：次輪料在羅馬舉行

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月14日表示，他認為伊朗有意拖延與美國的伊核問題談判進程，強調伊朗必須放棄任何發展核武器的計劃，否則其核設施可能遭軍事打擊。



2025年4月12日，伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araqchi）在阿曼參與美伊談判後，與伊朗代表團成員交談。（Reuters）

特朗普的中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff ），剛於12日在阿曼與伊朗高層官員接觸。特朗普14日對記者表示，認為伊朗正在試探美國，重申伊朗必須擺脫核武的想法，他們不能擁有核武器。他表示，伊朗需要迅速採取行動，以避免遭到嚴厲回應，因為「他們已經非常接近」研發核武。

圖為2025年4月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮與薩爾瓦多總統Nayib Bukele會面。（Reuters）

伊朗和美國於12日均表示，在阿曼的會談「正面」和「建設性」的。第二輪會談定於本星期六（19日）舉行，路透社引述消息人士稱，會談很可能在羅馬舉行，重點探索潛在協議的大致框架。

兩國曾在美國前總統拜登（Joe Biden）任期內間接會談，但進展甚微。兩國政府之間最後一次已知的直接談判，是在奧巴馬（Barack Obama）任內進行，他2015年牽頭簽署了國際核協議，但後來被特朗普退出。