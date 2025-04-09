伊朗外長：將在阿曼與美國「間接」談判　特朗普中東特使出席

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）4月8日證實，週六（12日）將就核協議問題與美方長開談判，地點為中東國家阿曼（Oman）。美國將由中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）代表，伊朗則由阿拉格齊自己參加。他強調，會談是「間接」形式，但他對成果表示樂觀，稱只要華府展現真正的意願，就能達成協議。



2025年2月18日，美國中東問題特使維特科夫（Steve Witkoff）在沙特阿拉伯接受媒體採訪。（Reuters）

阿拉格齊在阿爾及利亞表示，伊朗將在談判中重申立場，即保障人民的權利並解除制裁。他指球在美國手中，美國必須證明確實有意尋求達成協議。他重申，伊朗支持間接談判，沒有直接談判的計劃，也拒絕任何在壓力或威脅下的進行談判。

阿拉格奇稱，間接會談在國際關係史上發生過多次，有些國家由於歷史或其他原因，拒絕進行直接談判。「例如，俄羅斯和烏克蘭之間的當前談判，是通過美國間接進行的，因為雙方都不願意面對面會談」。

針對有消息稱，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）想按「利比亞模式」，迫使伊朗全面放棄核計劃，阿拉格齊稱不會實現，強調伊朗核計劃完全用於和平目的並合法，準備採取措施以建立信任，及表明真誠立場。

圖為2025年4月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）與到訪的以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會面。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於7日會見到訪的內塔尼亞胡時稱，美國將於週六與伊朗開始談判，「我們將直接與他們打交道」。其說法被指出人意料，因阿拉格齊此前已表明，與美國的對話只能採取間接形式。