日男在「兔島」用剪刀殘害及踢兔子　被判監1年緩刑3年

日本警方1月底拘捕一名男子，指他涉嫌在被稱為「兔子島」的廣島縣竹原市大久野島上踢兔子。事隔近兩週後，該名男子再因為懷疑在同一地方虐待兔子被捕。據日本媒體報道，這名男子4月14日因虐待兔子，被法院判處一年監禁，緩刑三年。



據《每日新聞》報道，法官Wataru Shimazaki譴責這次襲擊是具有惡意的，但表示被告已承認指控並對自身行為進行反省。

日媒《中國新聞》2月10日報道，廣島縣警方竹原分局表示，一名25歲、來自滋賀縣大津市的男子再因為涉嫌違反動物愛護法而被拘留。

大久野島上有過千隻兔子自由嬉戲，被稱為「兔子島」，並吸引不少遊客到訪。（資料圖片）

報道提到，疑犯涉嫌在1月9日及21日於大久野島上踢死2隻兔子，以及在21日於當地將剪刀放入另外2隻兔子嘴內旋轉，導致兔子受傷。他被捕時承認事件，警方在他被沒收的證物內發現虐待兔子的片段及相片。

大久野島在去年11月底至今年1月底一共有99隻兔子離奇死亡，而在1月21日，該名男子就因為踢1隻兔子被捕。《讀賣新聞》當時報道，疑犯是25歲的堀田陸，他承認由去年秋季起多次到島上及踢兔子。

據報道，為應對這一宗事件，環境部正考慮在島上安裝更多的監視器。