特朗普考慮暫時豁免汽車業關稅　給予車企時間調整供應鏈

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月14日表示，他可能會暫時豁免早前宣布向汽車業徵收的關稅，讓這些汽車製造商有時間調整供應鏈。



據美聯社同日報道，特朗普在白宮橢圓形辦公室向記者表示：「我正考慮為一些汽車企業提供一些幫助。

特朗普坦承，汽車製造商需要時間將生產從加拿大、墨西哥和其他國家轉移。他指出：「他們需要一點時間，因為他們要在這裏（美國）生產，惟他們確實需要一點時間。所以我說的就是這些事情。」

美國汽車政策委員會（代表福特、通用汽車和 Stellantis的協會）主席布朗特（Matt Blunt）表示，該組織贊同特朗普增加國內產量的目標。

布朗特談到：「人們越來越意識到，向汽車零件徵收廣泛的關稅可能會破壞我們建立繁榮發展的美國汽車工業的共同目標，而且許多供應鏈轉型都需要時間。」

特朗普的聲明暗示將再次對關稅做出調整；他早前宣布大舉徵收進口關稅引發金融市場的恐慌，並引發大量經濟學家對可能出現的經濟衰退大表憂慮。

2025年4月14日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普（Donald Trump）與薩爾瓦多總統布克爾（Nayib Bukele，不在圖中）舉行會面。（Reuters）

3月27日，特朗普宣布向進口汽車徵收25%關稅，並稱其為「永久性的」（permanent），惟事隔兩周他再次轉向。