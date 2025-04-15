特朗普貿易戰｜美國再有民間組織提訴訟　指控政府無權頒布關稅

英國媒體4月14日報道，美國一個民間法律倡議組織代表五間企業起訴特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府，要求美國際貿易法院（US court of international trade）阻止政府向貿易夥伴徵收全面關稅，指控特朗普越權。



據《衛報》報道，該訴訟由民間組織，自由公義中心（Liberty Justice Center）代表五間受關稅影響國家進口商品的美國企業提出。

2025年4月2日，美國華盛頓白宮玫瑰園，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就「對等關稅」發表講話。（Reuters）

自由公義中心的高級法律顧問在一份聲明中表示：「任何個人都不應該擁有徵收對全球經濟造成如此巨大影響的稅收的權力。憲法賦予國會制定稅率（包括關稅）的權力，而不是總統。」

根據該組織的聲明，該關稅案件是代表五間因關稅而受到嚴重損害的企業持有人提出。這些企業包括一間總部位於紐約、專門從事葡萄酒和烈酒進口和分銷的公司、一間專門從事運動釣魚用具生產和銷售的電子商務公司、一間使用從韓國和台灣進口的ABS樹脂在美國生產ABS管道的公司、一間總部位於弗吉尼亞州、生產電子教育套件和樂器的小型企業，以及一間總部位於佛蒙特州的女性單車服裝品牌。

2025年4月14日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump，左）歡迎薩爾瓦多總統布克爾（Nayib Bukele，右）到訪。（Reuters）

因應特朗普4月2日向全球多個國家及地區頒布「對等關稅」，早前已有民間組織在佛羅里達州聯邦法院提出訴訟，一名小企業家請求法官阻止對中國徵收關稅。