哈佛大學拒絕特朗普政府調整政策要求　遭教育部凍結22億美元撥款

撰文：聯合早報
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美國哈佛大學（Harvard University）拒絕特朗普政府的政策調整要求，為第一所直接拒絕遵守政府要求的大學，白宮與美國最富裕大學之間的攤牌就此拉開帷幕。美國教育部其後宣布，凍結哈佛大學的22億美元聯邦撥款。

《紐約時報》報道，哈佛大學律師在周一（4月14日）致美國教育部等聯邦機構的一封信中表示，「無論是哈佛，還是其他任何私立大學，都不會允許自己被聯邦政府接管。」

「儘管政府提出的一些要求旨在打擊反猶太主義，但大多數內容實質上是政府對哈佛『思想環境』的直接干預。」

圖為哈佛大學2024年11月12日在社交媒體上傳的照片，照片中可看到哈佛商學院的建築。（FB@Harvard University）

其他美國大學也曾反擊特朗普政府對高等教育的干預，但哈佛大學的回應實質上稱特朗普政府的要求非法，這標誌着這所美國最具影響力的大學在態度上的重大轉變。過去幾周，哈佛因屈服於特朗普政府的壓力而受到批評。

特朗普政府此前警告，如果哈佛大學不做出改革治理結構、終止多元、公平和包容（DEI）項目等改變，將撤銷對哈佛大學的90億美元撥款。

特朗普政府4月11日致函哈佛大學，要求校方減少學生和教職員工對校務的權力；立即向聯邦當局舉報違規的外國學生；並引入外部機構，確保各院系「觀點多元化」。特朗普政府並未明確「觀點多元化」的含義，但通常指尋求一系列政治觀點，包括保守派觀點。

哈佛大學校長加伯（Alan Garber）4月14日在致哈佛大學的一份聲明中表示，「任何政府——無論由哪個政黨執政——都不應規定私立大學可以教授什麼課程、可以招收和聘用哪些學生，以及可以開展哪些研究和探究領域。」

自特朗普（Donald Trump，又譯川詢）於今年1月上任以來，其政府就大力打擊大學，聲稱正在調查數十所學校，以消除它們的多元化舉措以及校園內猖獗的反猶太主義。美國當局已暫停了數億美元用於全美各大學研究的聯邦資金。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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