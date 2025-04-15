華裔科學家受不住壓力自殺身亡？中國傳媒：或與美國政府調查相關

港媒周二（15日）引述美國警方報告報道，著名華裔科學家陶農建2020年逝世是因「工作壓力」自殺身亡。中國傳媒質疑，他的壓力可能來自於美國國立衞生研究院（NIH）對他的調查。



《觀察者網》稱，2018年，特朗普第一任政府以「中國竊取美國知識產權」為由，指示美國司法部啟動「中國行動計劃」。美國國立衞生研究院也隨之對有中國血統的在美科學家發起調查。雖然拜登政府於2022年表面叫停「中國行動計劃」，但美國國立衞生研究院的調查從未停止。

報道指，陶農建的華裔身份以及他與中國大學的密切合作，讓他很容易就成為美國國立衞生研究院調查的潛在目標，公開記錄顯示，陶農建是亞利桑那州立大學2018年以來僅有的2名華裔教授之一，多年來從美國國立衞生研究院處獲得超過1000萬美元的資助，同時還與中國大學合作密切。一位不願透露姓名的前同事告訴港媒，陶農建與「中國人合作過很多次」，他還是南京大學的特聘教授。

陶農建2020年3月被發現在校園裏的一幢四層停車樓外墜亡。根據港媒，警方報告顯示，他是自殺身亡，在停車大樓頂層的欄桿上發現他的手印和腳印，表明他曾試圖翻越欄桿。警方報告還稱，陶農建去世前承受着巨大的工作壓力，但他身邊的一些人對此感到難以置信。在他被發現墜亡前的幾個小時，陶農建還給他的團隊成員發了一封電子郵件，介紹新教職候選人，一切似乎都很正常。

目前尚未有證據證明美國政府調查與陶農建之死有任何關係，不過《觀察者網》稱，陶農建的壓力是否來源於美國國立衞生研究院對他的調查，質疑聲音不斷。