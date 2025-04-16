關稅戰｜彭博：歐美貿易談判進展甚微 歐盟料美方將維持關稅政策
撰文：劉耀洋
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彭博社4月15日報道，美國與歐盟本週針對雙邊貿易關係舉行會談，然而雙方在討論關鍵問題上進展甚微。歐盟官員認為，美方目前無意取消針對歐洲鋼鐵、汽車等產業的關稅。
報道引述消息人士稱，歐盟貿易專員塞夫喬維奇（Maros Sefcovic）14日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、貿易代表格里爾（Jamieson Greer）會談約兩小時後，對美方的貿易立場仍然感困惑。
美方官員強調，美國希望歐洲化工企業能將原材料生產轉移至美國，並提高在美的投資與採購比例。美方亦提出希望歐洲調漲藥品價格、放寬非關稅貿易壁壘，以及對未來可能加徵的鋼、鋁與銅等產品關稅提出具體解決建議。
消息人士表示，上述主張中有部份與世界貿易組織（WTO）規則不符，且不一定獲得政府內部廣泛支持。
報道指，歐盟曾提出雙方應全面取消所有工業產品關稅的方案，但美方已拒絕相關提案。美國官員稱，雖然目前「對等關稅」已暫時降低為10%，但預期將不會完全取消。
歐盟此前於9日宣布暫緩對美國反制關稅措施90天，以配合美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）暫緩「對等關稅」90天的舉動，但稱倘談判未有實質成果，反制措施將如期生效。