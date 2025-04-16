關稅戰｜彭博：歐美貿易談判進展甚微　歐盟料美方將維持關稅政策

彭博社4月15日報道，美國與歐盟本週針對雙邊貿易關係舉行會談，然而雙方在討論關鍵問題上進展甚微。歐盟官員認為，美方目前無意取消針對歐洲鋼鐵、汽車等產業的關稅。



報道引述消息人士稱，歐盟貿易專員塞夫喬維奇（Maros Sefcovic）14日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、貿易代表格里爾（Jamieson Greer）會談約兩小時後，對美方的貿易立場仍然感困惑。

2024年11月4日，歐盟貿易專員塞夫喬維奇（Maros Sefcovic）在比利時布魯塞爾出席記者會時發表講話。（Reuters）

美方官員強調，美國希望歐洲化工企業能將原材料生產轉移至美國，並提高在美的投資與採購比例。美方亦提出希望歐洲調漲藥品價格、放寬非關稅貿易壁壘，以及對未來可能加徵的鋼、鋁與銅等產品關稅提出具體解決建議。

消息人士表示，上述主張中有部份與世界貿易組織（WTO）規則不符，且不一定獲得政府內部廣泛支持。

2013年11月11日，一名員工在位於比利時布魯塞爾的歐盟委員會總部調整一面歐盟和美國國旗。（Reuters）

報道指，歐盟曾提出雙方應全面取消所有工業產品關稅的方案，但美方已拒絕相關提案。美國官員稱，雖然目前「對等關稅」已暫時降低為10%，但預期將不會完全取消。

歐盟此前於9日宣布暫緩對美國反制關稅措施90天，以配合美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）暫緩「對等關稅」90天的舉動，但稱倘談判未有實質成果，反制措施將如期生效。