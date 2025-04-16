關稅戰｜白宮重申北京需和美國達成貿易協議　稱「球在中國一方」

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）4月15日引述美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）聲明，稱後者已表明對和中國達成協議抱持開放態度。她指出，是中方需要與美國達成協議，而不是美國需要與中方達成協議，並形容「球在中國一方」。



路透社報道，萊維特在記者會上強調：「中國想要我們擁有的東西、也是每個國家都想要的—美國消費者。換言之，他們需要我們的錢。」

2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

另外，萊維特被問及有關美國與貿易夥伴的談判進展時，稱目前已有超過15個貿易協議提案正被積極考慮中，相信很快能對外宣布成果。

她補充，特朗普已明確告訴貿易團隊，他希望親自批准所有相關協議。

2025年4月15日，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在美國華盛頓特區舉行記者會。（Reuters）

中方早前強調，如果美國想透過對話談判解決問題，就應該停止極限施壓，且任何對話都必須建立在平等、尊重的基礎上；而特朗普則多次強調有意與中國達成協議，且對雙方達成協議感樂觀。