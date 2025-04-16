中國疑要求國內航企停收波音飛機　特朗普批北京違背協議

彭博社4月15日稱，中國此前為反制美國對華加徵關稅，要求國內航企停止購買美國飛機與相關設備和零件，料影響波音公司（Boeing）對華即將交付的約10架飛機。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日在社交媒體發文批評中國多次違背承諾，除了未按協議購買足夠的美國農產品外，現在又再食言停止波音客機的交付。



法媒報道，特朗普15日在社交媒體Truth Social上表示，他在第一任期時，與中國達成貿易協議，向美國農民回饋280億美元（約2,172億港元）。

2018年4月17日，韓國真航空（Jin Air）一架波音733客機在首爾金浦國際機場停泊。（Getty）

特朗普批評，繼任的拜登政府未加以落實上述協議，中方也很大程度上未遵守當年承諾，只向美國進口部份他們原答應購買的產品量。他表示：「中國對腐敗的拜登政府毫無尊重，誰能怪他們呢？」

特朗普接着提到中國疑似要求航企停收波音飛機一事，他寫道：「有趣的是，中國剛剛違背了與波音的大交易，稱他們「不會接收」待交付的波音飛機。」

圖為2025年4月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮與薩爾瓦多總統Nayib Bukele會面。（Reuters）

不過報道指，中國外交部未立即回應有關停收待交付飛機的消息，而波音公司也拒絕對彭博社的報道發表評論。