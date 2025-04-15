特朗普：中越正研究如何搞垮美國 但不責怪他們
撰文：蕭通
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中國國家主席習近平訪問越南之際，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月14日表示， 認為中國和越南正研究如何損害美國，但並不責怪兩國進行此類討論。
特朗普在白宮橢圓形辦公室對記者說，他不責怪中國或越南，「我看到他們今天會面……真是一次愉快的會議。會面的目的，就是想弄清楚『我們（中越）該如何搞垮美國』」。
同日稍早時間，習近平與越共中央總書記蘇林（To Lam）舉行會談，雙方他就加深中越命運共同體建設提出六點舉措，又提倡兩國增強戰略定力，共同反對單邊霸凌行徑，維護全球自由貿易體制和產業鏈供應鏈穩定。中越雙方簽署45份合作文件，內容涵蓋互聯互通、人工智能等領域。
習近平與越南總理范明政會面時也稱，中越要加強戰略溝通，共同反對霸權主義、單邊主義、保護主義，共同捍衛國際公平正義。
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