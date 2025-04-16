哈馬斯據報拒絕以色列停火提議　指看守美籍人質小組失聯

巴勒斯坦武裝哈馬斯據報拒絕接受以色列停戰條件解除武裝，並指一支看守一名以美雙重國籍人質的小組在以軍施襲後失聯。



以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）4月15日連同國防部長卡茨（Israel Katz）和軍隊高層到訪加沙地帶，慰勞當地以軍。總理辦公室發聲明，指內塔尼亞胡聽取軍方匯報軍情，強調以軍是為以色列的存在及未來而戰，並誓言要達致所有目的，包括讓所有人質獲釋。

內塔尼亞胡今次來到加沙正值哈馬斯拒絕以色列提出為期六週的停火協議，英國廣播公司（BBC）引述巴勒斯坦官員報道指，以方協議要求哈馬斯解除武裝換取停火，但並未提及哈馬斯主張的以軍撤離加沙與結束戰爭。哈馬斯對此表示抗議，揚言拒停火。

2025年4月15日，加沙地區，圖為內塔尼亞胡來到以軍駐地聽取作戰簡報。（以色列總理辦公室）

以色列除主張哈馬斯釋放全部以色列人質外，還須放棄控制加沙並解除武裝，哈馬斯則堅持以色列撤軍以及結束戰爭。

《以色列時報》引述哈馬斯官員指，哈馬斯願將加沙地區交由獨立官員組成的權利過度機構，這與上月埃及提出的加沙重建計劃中，將加沙交由第三方官員組成的臨時政府構想相同。