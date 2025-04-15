以色列經埃及轉交停火新提案　哈馬斯：解除武裝不容討論

以巴衝突持續之際，最新一輪在開羅舉行的停火談判沒有突破。埃及開羅新聞（Al-Qahera News）於4月14日報道，埃及接獲以色列就加沙停火的新提案，並已向哈馬斯提交，等待對方回覆。但哈馬斯高級官員祖赫里（Sami Abu Zuhri）表示，該提案至少有兩項內容無法實行，一是以色列承諾完全停火，二是以色列首次要求哈馬斯在下一輪談判時解除武裝，該組織形容是「紅線」，不容考慮或討論。



2025年4月13日，加沙地帶，圖為巴人在醫院遭轟炸後視察外部受損情況。（Reuters）

半島電視台（Al Jazeera）稍早時間報道，哈馬斯獲埃及提交新方案，當中要求哈馬斯解除武裝，哈馬斯代表團對此感到驚訝；埃及並告知哈馬斯，如果不討論解除武裝問題，就不會達成停火協議。

消息人士表示，新提案其他內容包括停火45天，並在首星期釋放仍被扣押的59名人質中一半，其餘人質將在停火協議最後一天獲釋。哈馬斯代表團認為，任何協議都應專注於結束戰事，以及以色列軍隊撤出加沙，而不是該組織解除武裝。

另外，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）14日表示，他當天曾與巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）通話，提出應解除哈馬斯武裝，並改革巴勒斯坦民族權力機構，在排除哈馬斯的基礎上，在加沙地帶建立可信的治理模式。