哈馬斯：美國人質看守小組失聯　扣押地點遭以軍轟炸

哈馬斯屬下武裝派別卡桑旅（al-Qassam Brigades）的發言人烏拜達（Abu Ubaida）於4月15日發聲明稱，擁有美國和以色列雙重國籍的人質亞歷山大（Edan Alexander）目前情況不明，他被扣押的位置遭以軍轟炸後，卡桑旅未能與看守的小組聯繫，卡桑旅仍在設法取得聯繫。



圖為2024年10月7日在美國紐約市，共和黨總統候選人、前美國總統特朗普（Donald Trump）與人質Edan Alexander的家屬合照。（Getty Images）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff） 上月表示，爭取亞歷山大獲釋是「首要任務」。 美國首席人質談判代表博勒（Adam Boehler）上月更曾與哈馬斯直接會談，稱預期「幾週內」能達成人質釋放協議。

被認為是最後一名美國公民人質

現年21歲的亞歷山大在美國新澤西州長大，被認為是最後一名美國公民人質，遭哈馬斯擄走時為以色列士兵。哈馬斯曾發布他兩段視頻，最新一段於12日發布。

烏拜達未透露亞歷山大被關在加沙的那個地方，但認為以軍是蓄意對其殺害，以緩解雙重國籍囚犯帶來的壓力，以便繼續攻擊加沙。卡桑旅別隨後發布一段視頻警告，以軍的行動或令人質死亡，家屬最終只接回一具黑色棺材。

圖為2025年3月18日，美國紐約市時代廣場一名挺巴示威者，手持印有亞歷山大（Edan Alexander）照片的海報。（Reuters）

以方暫未事件回應。《以色列時報》15日報道，以軍官員此前一再表示，以軍在加沙地帶的每次打擊和地面行動都經過精心策劃，以免傷及仍被扣押的以色列人質。