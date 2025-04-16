哈馬斯：美國人質看守小組失聯 扣押地點遭以軍轟炸
撰文：蕭通
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哈馬斯屬下武裝派別卡桑旅（al-Qassam Brigades）的發言人烏拜達（Abu Ubaida）於4月15日發聲明稱，擁有美國和以色列雙重國籍的人質亞歷山大（Edan Alexander）目前情況不明，他被扣押的位置遭以軍轟炸後，卡桑旅未能與看守的小組聯繫，卡桑旅仍在設法取得聯繫。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff） 上月表示，爭取亞歷山大獲釋是「首要任務」。 美國首席人質談判代表博勒（Adam Boehler）上月更曾與哈馬斯直接會談，稱預期「幾週內」能達成人質釋放協議。
被認為是最後一名美國公民人質
現年21歲的亞歷山大在美國新澤西州長大，被認為是最後一名美國公民人質，遭哈馬斯擄走時為以色列士兵。哈馬斯曾發布他兩段視頻，最新一段於12日發布。
烏拜達未透露亞歷山大被關在加沙的那個地方，但認為以軍是蓄意對其殺害，以緩解雙重國籍囚犯帶來的壓力，以便繼續攻擊加沙。卡桑旅別隨後發布一段視頻警告，以軍的行動或令人質死亡，家屬最終只接回一具黑色棺材。
以方暫未事件回應。《以色列時報》15日報道，以軍官員此前一再表示，以軍在加沙地帶的每次打擊和地面行動都經過精心策劃，以免傷及仍被扣押的以色列人質。
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