法國與阿爾及利亞爭端升級　互相驅逐12名外交人員

據彭博社報道，4月15日，法國總統府發表聲明稱，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）將驅逐阿爾及利亞駐法國的12名外交工作人員。北非國家阿爾及利亞此前驅逐了12名法國外交人員。



法國聲明指出：「法國注意到阿爾及利亞驅逐我國駐阿爾及利亞大使館的12名外交人員的決定，對此，法方深感不安。這一決定無視我國司法程序的基本規則，毫無道理，令人費解。」

法方聲明還稱：「恢復對話符合法國和阿爾及利亞的利益。」

據法新社報道，事態升級之前，三名男子於4月12日在法國巴黎以涉嫌參與恐怖主義活動為由被起訴，三人中包括一名阿爾及利亞駐法國領事館的工作人員。

2025年4月15日，法國巴黎，圖為馬克龍在授勳儀式上發表講話。（Reuters）

法國官員表示，此案與雙邊外交關係無關。阿爾及利亞則指責法國拒絕給予被捕的領事服務人員外交豁免權。

阿爾及利亞在19世紀是法國殖民地。自去年馬克龍表示支持西撒哈拉在摩洛哥主權下實行自治以來，法國與阿爾及利亞的關係一直緊張。此事導致阿爾及利亞召回駐法大使。

公開資料顯示，西撒哈拉位於非洲大陸北端、撒哈拉沙漠西緣，北靠摩洛哥，東臨阿爾及利亞，南部與毛里塔尼亞接壤，原為西班牙殖民地，擁有豐富的磷酸鹽礦和近海漁業資源。摩洛哥曾與受阿爾及利亞支持的西撒哈拉人民解放陣線爭奪西撒哈拉歸屬10餘年。

1991年，雙方在聯合國斡旋下達成停火協議。聯合國安理會同年通過決議，設立聯合國西撒哈拉全民投票特派團監督停火。目前，摩洛哥控制西撒哈拉大部份地區。

本月早些時候，兩國關係一度稍有緩和，法國公司瓦盧瑞克（Vallourec SACA）與阿爾及利亞國家石油天然氣公司（Sonatrach）簽訂了一份合同。法國總統馬克龍和阿爾及利亞總統阿卜杜勒馬吉德·特本也敦促兩國外交部長協助修復關係。

2022年8月25日，阿爾及利亞首都阿爾及爾（Algiers），圖為法國國旗在街道附近飄揚。（Reuters）

除了西撒哈拉問題之外，阿爾及利亞和法國之間關係緊張的原因還包括法國內政部部長霍塔尤（Bruno Retailleau）對移民問題發表強硬立場，以及阿爾及利亞法語作家布Boualem Sansal被捕。

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