土耳其示威現場驚現「比卡超」 遭警察驅散逃竄影片引熱議｜有片
撰文：劉耀洋
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土耳其伊斯坦堡市長、總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）的主要政敵伊馬姆奧盧（Ekrem İmamoğlu）被捕後，當地爆發大規模集會示威。截至3月27日，已有近1900名示威者被捕。美媒報道，當地有一名民眾身穿「比卡超」服裝參與示威，更有人拍到他跟一眾示威者遭警方驅散時逃跑的過程。該片段在網路上流傳後，隨即引起網民的熱議。
美國《紐約郵報》報道，從網上的多段影片可見，「比卡超」在聚集的示威群眾之間行走，有示威者手持標語，也有人手持土耳其國旗。
而從其中一段為流傳的影片中顯示，「比卡超」與一群示威者往街道的同一邊奔跑逃走，很可能是逃避警方的驅趕。
報道稱，有目擊者看到「比卡超」參與示威，後來當警察和水炮車到達現場驅散人群時，他便與多名示威者一起逃跑了。
路透社報道，內政部長Ali Yerlikaya於27日表示，自示威活動爆發以來，已有1,879人被捕，其中260人已處候審階段、489人獲釋以及有662人仍在按程序處理中。他指出，示威活動也導致150名警察受傷。
反對派共和人民黨呼籲民眾繼續示威，並表示將在伊斯坦堡和其他不同地方組織集會等示威活動；埃爾多安則批評相關活動是「作秀」，並警告示威者須承擔法律後果。
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