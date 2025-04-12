哥倫比亞大學挺巴學運領袖面臨被逐出境　法院允政府推動驅逐程序

美國移民及海關執法局（ICE）上月逮捕哥倫比亞大學去年學生挺巴示威的學生領袖之一、巴勒斯坦研究生哈利勒（Mahmoud Khalil），國務卿魯比奧（Marco Rubio）企圖將他驅逐出境，雙方其後進入兩宗法律程序。移民法院4月11日裁定，特朗普政府可繼續推動驅逐他出境的程序。



路透社及英國《衛報》報道，魯比奧上月根據1952年通過的《移民和國籍法》作出驅逐哈利勒出境的決定，指控他留在美國可能會對政府外交政策產生「嚴重不利影響」。

路易斯安那州拉薩爾移民法院法官科曼斯（Jamee Comans）11日表示，她無權推翻魯比奧的決定，因為國會在上述法律中賦予國務卿透過「單方面判斷」做出相關決定的權力。

2024年6月1日，美國紐約市，哥倫比亞大學的巴勒斯坦研究生哈利勒（Mahmoud Khalil）等人在校園內向媒體發表講話。（Reuters）

雖然這項裁決意味著哈利勒的驅逐程序可繼續進行，但這並不是他可否被驅逐出境的最終決定。

新澤西州（New Jersey）聯邦法院正審理另一宗相關案件，審理哈利勒被拘留的合法性。訴訟質疑，政府聲稱在憲法保護言論自由的情況下，仍可把反對美國外交政策者驅逐出境是違憲行為。

2025年3月14日，美國紐約市，示威者在哥倫比亞大學主校區外聚集，反對政府逮捕哥倫比亞大學去年學生挺巴示威的學生領袖之一、巴勒斯坦研究生哈利勒（Mahmoud Khalil）的行為。（Reuters）

該聯邦法院法官早前已下令政府在案件審理期間不得將哈利勒驅逐出境，而該案的聽證會定於11日晚些時候舉行。