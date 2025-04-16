金正恩疑未在金日成誕辰日參謁錦繡山太陽宮　或淡化祖輩崇拜

韓聯社4月16日引述朝中社報道，朝鮮勞動黨政治局常務委員會委員樸泰成、崔龍海和其他黨政幹部前一天參謁錦繡山太陽宮，紀念已故最高領導人金日成生日，惟報道未提及國務委員會委員長金正恩露面的消息，或顯示領導人金正恩疑未在金日成誕辰紀念日參謁錦繡山太陽宮。



金正恩自2012年執政以來，每逢金日成誕辰日都攜高級幹部前往錦繡山太陽宮參謁。2020年疫情暴發時首次缺席，2021年和2022年攜夫人李雪主前往，但2023年以來連續三年未參謁。

報導指，金正恩之前每逢已故最高領導人金日成和金正日的生日、祭日、建黨日等主要節日都會前往安放有金日成和金正日遺體的錦繡山太陽宮參謁。不過，金正恩近年重要節日參謁錦繡山太陽宮次數減少，或意在鞏固自身權威，淡化對祖輩領導人的個人崇拜。

金日成宣传画

本周二是朝鮮已故領袖金日成的生忌，朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》當日發文讚揚其生前功績，並強調要繼承對其孫、現任領袖金正恩忠誠。