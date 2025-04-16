馬爾代夫禁以色列人入境　堅決聲援巴勒斯坦人民

印度洋島國馬爾代夫宣布，為「堅決聲援」巴勒斯坦人民，它將禁止以色列人入境。



馬爾代夫總統穆罕默德·穆伊祖（Mohamed Muizzu）星期二（4月15日）在議會通過後不久簽署了以上法案。

法媒引述穆伊祖總統辦公室的聲明說：「這項法案反映了政府對以色列持續對巴勒斯坦人民犯下的暴行和種族滅絕行為的堅定立場。」

他說：「馬爾代夫重申堅決支持巴勒斯坦事業。」

穆伊祖辦公室發言人告訴法新社，這項禁令將立即實施。

2025年4月10日，巴勒斯坦人在加沙一間遭以軍空襲摧毀的房屋上，搜尋被困在廢墟下的傷者。（Reuters）

馬爾代夫是一個小型伊斯蘭共和國，擁有1192個地理位置優越的珊瑚島，以其僻靜的白色沙灘、碧綠的淺瀉湖和魯濱遜漂流記式的度假勝地而聞名。

官方數據顯示，2月份共有21.4萬名外國遊客到訪馬爾代夫，當中只有59名以色列人。

馬爾代夫早在20世紀90年代初就解除了對以色列遊客的禁令，並於2010年短暫恢復了兩國關係。

馬爾代夫的反對黨和政府盟友一直在向穆伊祖施壓，要求政府禁止以色列人入境，以示對加沙地帶戰爭的反對。

以色列外交部去年敦促其公民避免前往馬爾代夫。

巴勒斯坦加沙地帶衛生部門星期天（13日）說，自2023年10月新一輪巴以衝突爆發以來，以色列在加沙地帶的軍事行動已造成5萬零983人死亡。

本文獲《聯合早報》授權轉載

