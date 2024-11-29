中國遊客馬爾代夫潛水遭鯊魚咬頭畫面曝光　英媒：違法用誘餌出事

馬爾代夫一名中國遊客與死神擦肩。



當他正在胡魯馬利島（Hulhumale）進行潛水活動時，一隻鯊魚突然出現，接着悄悄從他的背後靠近，迅速張開血盆大口朝他的頭部咬過去，所幸他最終奇蹟般逃脫，躲過死劫。

馬爾代夫一名中國遊客潛水時突遭鯊魚從後張開血盆大口咬住頭部。（X@imurpartha）

死裏逃生送院縫了多針 點圖放大看看鯊魚從後突襲一刻：

+ 13

太陽報、每日郵報報道，當這隻鯊魚張嘴攻擊時，幾乎把遊客整個頭部咬住，雖然只有短短數秒，但鯊魚當時似乎想藉着搖晃動作咬掉遊客的頭，當時遊客驚慌踢腳、張開雙臂，拚命想要逃離。所幸遊客最終奇蹟般逃脫，鯊魚鬆口後離開，隨後遊客浮上水面，並向攝影人員揮手示意離開。已知傷者事後被送醫縫了多針。

外傳一行人當時搭乘快艇前往胡魯馬利島，使用誘餌吸引鯊魚，但這種方法在馬爾代夫為非法行為。馬爾代夫以白色沙灘、綠松色潟湖、珊瑚礁等聞名，但也是大約30種鯊魚的家園，包括虎鯊、鯨鯊等，當地許多渡假村為顧客提供與鯊魚互動的體驗。

報道指，馬爾代夫發生鯊魚攻擊人類的狀況相當少見，但也曾發生過類似事件。另一名遊客在諾努環礁（Noonu Atoll）游泳時遭鯊魚攻擊，腿部差點被咬掉。

【延伸閱讀】澳洲男游水遭鯊吻 絕望中自拍錄遺言 血染大海痛苦掙扎超驚險

【延伸閱讀】澳洲男游水遭鯊吻 絕望中自拍錄遺言 血染大海痛苦掙扎超驚險

點圖放大瀏覽：

+ 20

【延伸閱讀】鯊餌真人版｜美國少女遭狂噬 右腿被咬斷 靠電視學這招保命

【延伸閱讀】鯊餌真人版｜美國少女遭狂噬 右腿被咬斷 靠電視學這招保命

點圖放大瀏覽：

+ 9

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】