中國越南簽署諒解備忘錄　鼓勵兩國企業加強多領域產供鏈合作

中國國家主席習近平訪問越南後，中國商務部周三（4月16日）表示，近日，中國與越南簽署諒解備忘錄，鼓勵兩國企業加強多領域產供鏈合作。



2025年4月14日，中國國家主席習近平與越共中央總書記蘇林在河內越共中央辦公廳會晤後，共同觀看中越兩國簽署的協議副本。（Pool via REUTERS）

根據央視，中越簽署《中華人民共和國商務部和越南社會主義共和國工貿部關於加強產供鏈合作的諒解備忘錄》，雙方將充分發揮雙邊機制作用，鼓勵兩國企業通過貿易、投資、技術合作等方式加強多領域產供鏈合作。

報道指，近年來，中越經貿合作不斷深化，兩國產供鏈深度融合，《備忘錄》的簽署將推動兩國攜手打造中越暢通、穩定、有韌性的產業鏈供應鏈，進一步加深貿易投資合作。

中國國家主席習近平2025年4月14日抵達河內，越南中央總書記蘇林舉行歡迎儀式（Pool via REUTERS）

習近平在越南展開國事訪問期間，中越兩方簽署多達40份合作文件，中國與越南發布的聯合聲明又指出，雙方同意在市場化原則和實質、可持續精神基礎上，積極探討加強關鍵礦產領域雙多邊合作的可能性，保障能源產供鏈安全。

聯合聲明並指，雙方同意將積極發揮貿易暢通工作組作用，持續挖掘雙邊貿易潛力，推動落實《中國商務部和越南工貿部關於加強供應鏈保障合作的諒解備忘錄》，維護兩國產業鏈和供應鏈安全、穩定。雙方同意發揮電子商務合作工作組作用，推動兩國企業界開展電子商務合作。