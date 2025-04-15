習近平到訪之際　越南頒布法令引進中國客機　將為國內航線服役

中國國家主席習近平周一（4月14日）出訪越南，越方已於周日頒布新法令，允許進口中國生產的飛機。越捷航空（Vietjet Air）周六（19日）將率先啟用中國商飛系列客機，用於河內、胡志明市飛往昆島（Côn Đảo）機場的兩條國內航線。



越南《勞動者報》（Báo Người Lao Động）報道，越南政府13日出台新法令，修訂可進口至越南的飛機機型規定，由巴西、加拿大、俄羅斯、英國、中國等國家航空主管機關核發或承認的飛機機型，也將獲越南認可做為引進依據。

2024年2月20日，一架中國商飛C919飛機在新加坡樟宜會展中心舉行的新加坡航空展上展出。（Reuters）

據《年輕人報》（Tuoi Tre），越南廉價航空公司越捷航空（VietJet Air）已在網上開售自19日起從河內市、胡志明市飛往昆島的國內航班，並採用中國商飛公司的機型執飛。

越南《人民軍報》報道，越南總理范明正14日會見中國商飛董事長賀東風，建議該公司協助及支持越南發展航空經濟與太空開發。