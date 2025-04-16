Google在英國被控壟斷搜索市場　面臨50億英鎊索償

搜索引擎巨頭Google周三（4月16日）在英國被集體起訴濫用其在線上搜尋市場「幾乎完全的支配優勢」（near-total dominance）來推高價格，被索賠超過50億英鎊（約515億港元元）。2020年，英國競爭與市場管理局（CMA）的一項市場調查發現，Google佔據了搜索廣告市場90%的收入。



據CNBC報道，多家英國企業及廣告商代表在英國競爭上訴審裁處（Competition Appeal Tribunal）提起集體訴訟，稱Google濫用其壟斷地位來限制競爭對手，使自己成為在線搜索廣告的唯一可行平台。

這些組織自2011年1月1日起，直至本周三，一直使用Google的搜索廣告服務。

訴訟稱，Google採取一連串措施限制搜索領域的競爭，包括與智能手機製造商達成協議，在Android裝置上預載Google搜尋和Chrome瀏覽器，並向蘋果支付數十億美元，以確保Google成為其Safari瀏覽器的預設搜索引擎。

此案由競爭法學者Or Brook代表數十萬家英國組織提起，她表示：「Google一直利用其在通用搜尋和搜尋廣告市場的主導地位向廣告商收取過高的費用。」