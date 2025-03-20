歐盟宣布對Google和Apple採取反壟斷行動

歐盟委員會3月19日宣布對Google和Apple採取反壟斷行動，責令Apple開放生態系統以滿足互通要求，並指控Google母公司Alphabet的搜索和Google Play產品違反《數碼市場法》（DMA），該法案旨在透過防止大公司濫用其市場力量，並允許讓新參與者進入市場以確保歐洲數碼市場的競爭程度更高。



據CNBC報道，歐盟指責Google Search對Alphabet旗下服務的待遇比競爭對手更優厚，這種做法被稱為「自我偏好」（self-preferencing）。例如，在搜索結果中優先展示自家服務，並通過技術手段限制APP開發者引導用戶使用其他支付渠道或應用程式。這一做法違反了DMA中關於公平競爭的核心條款。

2024年10月9日，Google公司的標誌出現在美國加州聖迭戈（San Diego）一棟建築的入口處。（Reuters）

委員會也呼籲Apple遵守互通性，即能夠更順暢地將資料從一個系統移動到另一個系統。歐盟表示Apple應該在其iOS系統中實現互通性，以打破Apple封閉的生態系統。

Google於19日對歐盟作出回應，稱其監管會導致消費者和企業的利益受到損害。而Apple則稱歐盟的要求會束縛創新。