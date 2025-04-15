日本公正取引委員會首次劍指IT巨頭　認定Google違反《反壟斷法》

日本政府負責監察壟斷的機構「公正取引委員会」（簡稱公取委）周二（4月15日）向Google下達停止令，稱其要求智能手機廠商裝載其搜尋服務、禁止加裝其競爭對手服務的行為違反了《反壟斷法》。



▼公取委首次對Google「開刀」

《日本經濟新聞》報道，這是日本首次向IT巨頭作出該命令，也是第一次要求Google以外的第三方機構報告其在5年內是否再次違規的進展。

Google其後稱，對調查結果感到遺憾，公司將仔細審查這項命令，並考慮下一步的回應。

Google：圖為2019年5月8日，美國加州Google總部的標誌。（Reuters）

公取委認定違規的交易是與設備製造商和電信公司進行的兩筆交易，涉及搭載Google操作系統Android的智能手機。

最晚自2020年7月起，Google在簽署其應用程式商店Play Store授權協議時，要求6家廠商將Google搜索服務Search和瀏覽器Chrome設定為預設程序，以便更容易吸引用戶的注意。該合約涵蓋了日本銷售的80% Android設備。