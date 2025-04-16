Google地圖標「西菲律賓海」　中國大使館提嚴正交涉

菲律賓西部水域在谷歌地圖（Google Map）上的名稱顯示為「西菲律賓海」後，中國外交部表示，南海一直是國際社會公認的通用地名。中國駐菲律賓使館發言人周三（16日）稱，更改標註不可能影響中國在南海的主權和海洋權益，已就此提出嚴正交涉。



中國駐菲律賓使館發言人指，長期以來，南海作為國際通用的地理實體名稱，早已為包括聯合國在內的國際社會廣泛認可和接納，也體現在國際海事組織等專業機構法律文件中。

發言人稱，谷歌地圖更改相關地圖標註不符合國際慣例，不利於國際地名標準化努力，更不可能影響中國在南海的主權和海洋權益。

發言人說：「我們已就此向有關方面提出嚴正交涉，敦促其尊重國際慣例，採取措施糾正錯誤。」

近日，菲律賓西部水域在谷歌地圖上的名稱顯示為「西菲律賓海」，而此前顯示的名稱為「南中國海」。菲律賓的發言人歡迎這一舉措，稱這將幫助菲律賓保護主權。

近日，菲律賓西部水域在谷歌地圖上的名稱顯示為「西菲律賓海」，而此前顯示的名稱為「南中國海」。（Google地圖截圖）

中國外交部發言人林劍周二主持例行記者會時表示：「我要指出的是，長期以來，南海一直是國際社會公認的通用地名，為世界各國及聯合國等國際組織廣泛接受。」

菲律賓眾議院議長羅穆亞爾德斯說，這加強了菲律賓對領土完整和主權的主張，這一改變或許看似沒什麼，但它反映國際社會承認菲律賓西部海域是菲律賓專屬經濟區的一部份。