中國傳暫停接收波音飛機　美媒：波音遭受重大挫折

當地時間4月15日，美媒援引知情人士的話報道稱，作為對美國關稅反制的一部份，中國已要求國內航空公司停止接收美國波音公司的飛機，並暫停購買相關設備和零部件。



彭博社稱，這是波音在其全球最大市場之一遭遇的又一大挫折。自今年年初以來，波音股價已下跌超10%，在相關報道刊發後，這家美國飛機製造商的股價15日下滑了2.4%。

知情人士告訴彭博社，這一命令是在中國上週宣布對美國商品加徵125%的關稅後發布的，僅關稅這一項就將使美國製造的飛機及其零部件的成本翻一番以上，實際上使得中國航空公司不會再接收波音的飛機。

根據航空飛行集團的數據，約有10架波音737 Max飛機在等待被交付給中國航空公司，其中中國南方航空、中國國際航空公司和廈門航空公司各有兩架。航空業生產追蹤網站的數據顯示，部份飛機停放在波音位於美國西雅圖的工廠基地附近，另有一些停放在中國東部的舟山波音完工中心。

知情人士透露，部份飛機的交付文件和付款手續可能在中國對美國商品加徵的關稅生效前已經完成，這些飛機或許會被允許進入中國。

知情人士還稱，中國政府正在考慮採取措施，向那些租賃波音飛機、面臨更高成本的航空公司提供支持。雖然中國航空公司的機隊中仍有數百家波音飛機需要維護、維修和更換，但過去幾年，中國公司已經積累了充足的備件，中國航空業有應對任何供應緊張的能力。

2018年8月8日，一架韓國真航空（Jin Air）的波音737-86N客機從香港國際機場起飛。（Getty）

彭博社稱，2018年，波音公司近1/4的產量都銷往中國，但2019年在發生兩起致命墜機事故後，中國成為首個停飛737 Max飛機的國家，中國與美國政府之間的貿易衝突也導致中國訂單轉向歐洲飛機製造商空中巴士（空客）公司。

對於此次中國暫停接收波音飛機，美國投資銀行傑富瑞分析師希拉·卡奧格魯（Sheila Kahyaoglu）在一份研報中寫道，人們希望這只是暫時的，中國可能只是拿這個當作談判的籌碼。

摩根大通分析師塞思·塞夫曼（Seth Seifman）在一份報告中寫道，雖然印度等其他市場已展現出購買更多波音飛機的意願，但這只是短期需求，「從長遠來看，中國市場對波音非常重要」。

彭博社行業研究指出，預計未來20年，中國將佔全球飛機需求的20%。在中美貿易戰期間，中國暫停波音飛機交付並不令人感到意外，因為中國訂單僅占積壓訂單的一小徵，這是可控的。但如果波音無法將這些飛機出售給其他航空公司，這就會打擊該公司減少庫存、提高生產效率的努力。

波音剛從一系列安全事故和罷工危機中緩慢恢復。始於2024年初的飛機艙門脫落事件暴露了波音的缺陷，引發了長達數月的罷工和監管機構的嚴格審查。波音隨後更換了行政總裁，並開始全面整頓。

但特朗普的關稅政策可能會將波音重新拖回泥潭。美國「政客」新聞網上月報道稱，關稅將對嚴重依賴國際供應鏈的航空業造成衝擊，波音可能成為這場關稅戰的「最大受害者」。相較於其競爭對手空客，波音更難轉嫁成本，而且關稅將導致中國轉向採購國產或空客的飛機，波音面臨失去中國市場的風險。

此外，關稅還可能會影響波音在全球市場的交付。一些航空公司行政總裁對英國路透社表示，他們寧願推遲飛機交付也不願繳納關稅。

歐洲廉價航空公司瑞安航空行政總裁米高·奧利里（Michael O'Leary）此前告訴英國《金融時報》，如果關稅導致波音飛機價格上漲，他們可能會推遲接收這些飛機。瑞安航空原定於今年8月從波音公司再接收25架飛機，但直到2026年3月或4月才需要使用這些飛機。

「我們可能會推遲接收，希望常識將佔上風。」奧利里說。

本文獲《觀察者網》授權轉載

