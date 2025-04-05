特朗普「對等關稅」血洗美股　蘋果Nike波音各行各業無一倖免

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月2日宣布全球關稅措施後，美股三大指數急跌，上市公司的市值隨即縮水數萬億美元。由於投資人擔心商品價格上漲，且消費者支出可能放緩，Nike、Apple等美國知名品牌的股價和市值均出​​現大跌。本文將梳理受「對等關稅」影響，股價受影響嚴重的領域及公司。



科技：Apple和亞馬遜（Amazon）

《衛報》（Guardian）報道，美國科技公司的產品零件生產嚴重依賴亞洲地區。Apple由於擔心關稅將大幅增加其成本，並推高其iPhone等產品價格，該公司市值3日下跌逾3000億美元（約2.3萬億港元）。Apple的大部分硬件都是在中國生產，另外兩個主要生產中心印度和越南也分別遭徵26%和46%關稅。

亞馬遜市值則縮水近1,900億美元（約1.47萬億港元）。據MarketPlace Pulse稱，中國賣家在亞馬遜第三方賣家市場上佔有超50%的市場。

服裝：Nike和Gap

因支撐全球服裝業的多個亞洲國家遭徵關稅，Nike、Gap等服裝品牌在美價格可能會上漲。Nike市值3日遭受130億美元（約1,010億港元）損失，Gap股價收盤下跌逾五分之一，Levi's股價則暴跌近14%。

去年，越南、印尼和中國的工廠生產Nike品牌95%的鞋類。但這三個國家在4月2日分別遭加徵46%、32%和34%的關稅。許多主要服裝製造國的高關稅，也會導致各種服裝製品供應鏈成本大幅上升。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

旅遊：波音（Boeing）和迪士尼（Disney）

由於擔心關稅戰可能引發消費支出放緩和全球經濟衰退，旅遊業領域的股票也遭到投資者拋售。

波音公司公司股價3日暴跌逾10%。嘉年華（Carnival）、皇家加勒比（Royal Caribbean）、維京（Viking）和林德布拉德（Lindblad）等郵輪公司的市值，總計蒸發近100億美元（約777億港元）。迪士尼3日也下跌近10%。

波音公司標誌(REUTERS)

金融：美國運通（American Express）和高盛（Goldman Sachs）

儘管關稅針對的是產品而非服務，但金融公司也受到衝擊。專家擔心，特朗普大規模的關稅和其他國家的報復性反制措施，將加劇全球和美國經濟衰退的風險。

信用卡公司美國運通3日的股價下跌近10%。Visa和Mastercard則分別下跌2%和3%。

由於擔心隨著企業削減投資，併購活動可能放緩，投行高盛股價3日下跌近10%，摩根士丹利（Morgan Stanley）則下跌9.5%。