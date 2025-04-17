習近平馬來西亞出席晚宴　稱中國將與各國團結衝破單邊主義逆流

正在對馬來西亞進行國事訪問的中國國家主席習近平，於4月16日與首相安華（Anwar Ibrahim）舉行會談。習近平在同日晚上出席後者舉行的歡迎宴會，並在致辭時稱中馬兩國將與地區國家團結一致，共同抵禦地緣政治和陣營對抗暗流，衝破單邊主義和保護主義逆流，守護好亞洲家園的美好發展前景。



習近平表示，他上次於2013年訪問馬來西亞時，該國風光旖旎、文化多元、人民友善，給他留下深刻印象。如今他時隔12年再次來訪，看到馬來西亞發展蒸蒸日上，現代化建設取得顯著成就，自己由衷地感到高興。

2025年4月16日，馬來西亞吉隆坡國家皇宮舉行歡迎儀式，馬來西亞國王依布拉欣（Sultan Ibrahim Sultan Iskandar，右）站在中國國家主席習近平（左）身旁，馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）站在他們身後。（Reuters）

他相信，馬來西亞在易卜拉欣（Sultan Ibrahim Sultan Iskandar）和安華帶領下，一定會不斷釋放發展活力，沿着「昌明大馬」的道路取得更加輝煌的成就。

他指出，在雙方共同努力下，中馬關係堅如磐石、歷久彌堅，已成為政治上互尊互信、經濟上互利共贏、文化上互鑒共促的親密朋友和夥伴，給兩國人民帶來實實在在的好處。他2023年就同安華一同宣布共建中馬命運共同體，開啟了雙邊關係新的歷史篇章。

中國國家主席習近平訪問馬來西亞，4月16日會見馬來西亞首相安華（Pool via REUTERS）

習近平強調，中馬友好順應歷史潮流，未來可期。中方期待同馬方一道，攜手構建高水平戰略性中馬命運共同體，打造中馬關係新的「黃金50年」，為兩國各自現代化進程提供更大助力，為全球南方樹立團結合作典範，為促進地區乃至世界和平、穩定、繁榮作出新的更大貢獻。