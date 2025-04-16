習近平晤馬來西亞元首：冀打造命運共同體 開啟中馬關係黃金50年
撰文：王海
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綜合馬來西亞媒體報道，中國國家主席習近平4月16日繼續在當地的訪問。習近平今早在國家王宮廣場出席最高元首易卜拉欣（Sultan Ibrahim Ismail）為他舉行的國賓歡迎儀式。據新華社同日報道，習近平向易卜拉欣表示：「我願同易卜拉欣最高元首一道努力，引領中馬關係長期穩定發展，共同打造高水平戰略性中馬命運共同體，譜寫睦鄰友好、團結合作新篇章，開啟中馬關係新的「黃金50年」
據星洲網報道，國家元首蘇丹依布拉欣於上午10時30分迎接習近平的到來。首相安華（Anwar bin Ibrahim）以及多位內閣部長亦有出席歡迎儀式。
習近平上午在國家王宮廣場出席馬來西亞為他舉行的歡迎儀式，現場奏起國歌，並鳴放21響禮炮，檢閱儀仗隊，兩人其後舉行會談，易卜拉欣將設國宴款待。
今次是習近平時隔12年再到訪馬來西亞，獲當地政府高規格接待，逗留三日期間，與總理安華會面，討論加強雙邊合作，以及就地區和國際議題深入交換意見，安華亦會在總理府為他設宴。
習近平本周在東南亞的國事訪問最後一站將轉往柬埔寨。
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