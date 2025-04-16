習近平晤馬來西亞元首：冀打造命運共同體　開啟中馬關係黃金50年

綜合馬來西亞媒體報道，中國國家主席習近平4月16日繼續在當地的訪問。習近平今早在國家王宮廣場出席最高元首易卜拉欣（Sultan Ibrahim Ismail）為他舉行的國賓歡迎儀式。據新華社同日報道，習近平向易卜拉欣表示：「我願同易卜拉欣最高元首一道努力，引領中馬關係長期穩定發展，共同打造高水平戰略性中馬命運共同體，譜寫睦鄰友好、團結合作新篇章，開啟中馬關係新的「黃金50年」



據星洲網報道，國家元首蘇丹依布拉欣於上午10時30分迎接習近平的到來。首相安華（Anwar bin Ibrahim）以及多位內閣部長亦有出席歡迎儀式。

2025年4月16日，中國國家主席習近平在馬來西亞吉隆坡國家皇宮舉行的歡迎儀式上檢閱儀仗隊。（Reuters）

習近平上午在國家王宮廣場出席馬來西亞為他舉行的歡迎儀式，現場奏起國歌，並鳴放21響禮炮，檢閱儀仗隊，兩人其後舉行會談，易卜拉欣將設國宴款待。

2025年4月16日，馬來西亞吉隆坡國家皇宮舉行歡迎儀式，馬來西亞國王依布拉欣（Sultan Ibrahim Sultan Iskandar，右）站在中國國家主席習近平（左）身旁，馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim，中）站在他們身後。（Reuters）

今次是習近平時隔12年再到訪馬來西亞，獲當地政府高規格接待，逗留三日期間，與總理安華會面，討論加強雙邊合作，以及就地區和國際議題深入交換意見，安華亦會在總理府為他設宴。

習近平本周在東南亞的國事訪問最後一站將轉往柬埔寨。