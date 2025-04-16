習近平晤安華　強調團結合作抵制「脫鈎斷鏈」和濫徵關稅

中國國家主席習近平周三（16日）與馬來西亞首相安華會談，稱很高興再次會面，這是時隔12年再次來到馬來西亞，兩國團結協作，中馬關係正迎來新的黃金時代。



習近平提出堅持戰略自主，開展高水平戰略協作，稱中馬兩國都堅持自立自強，反對外部干涉，要繼續攜手走好符合本國國情的發展道路，堅定支持彼此維護國家主權、安全、發展利益，把前途命運牢牢掌握在自己手中。

他又指，以開放包容、團結合作抵制「脫鈎斷鏈」、「小院高牆」和濫徵關稅，中方支持馬來西亞發揮東盟輪值主席國作用，願同地區國家一道，盡早簽署中國-東盟自由貿易區升級議定書，以開放包容、團結合作抵制「脫鈎斷鏈」、「小院高牆」和濫徵關稅，以和平、合作、開放、包容的亞洲價值觀回應弱肉強食的叢林法則，以亞洲的穩定性和確定性應對世界的不穩定和不確定。

習近平訪馬來西亞：中國國家主席習近平周三（16日）與馬來西亞首相安華會談，稱很高興再次會面。（Reuters）

習近平稱：「中馬關係正迎來新的黃金時代，中馬友好的悠久歷史，在文化交融中生長，在互利互惠中鞏固，在風雨同舟中昇華，展現以心相交、以誠相待、以義為持、以和為貴的共同價值追求，體現出兩國人民的歷史智慧和勇氣，是兩國共同的寶貴財富，值得我們倍加珍惜。」

安華則表示，兩國將在包括人工智能、貿易、經濟和投資在內方面合作。

習近平訪馬來西亞：中國國家主席習近平周三（16日）與馬來西亞首相安華會談，稱很高興再次會面。（Reuters）

習近平較早前與在國家王宮廣場出席最高元首易卜拉欣（Sultan Ibrahim Ismail）為他舉行的國賓歡迎儀式。

習近平向易卜拉欣表示：「我願同易卜拉欣最高元首一道努力，引領中馬關係長期穩定發展，共同打造高水平戰略性中馬命運共同體，譜寫睦鄰友好、團結合作新篇章，開啟中馬關係新的「黃金50年」