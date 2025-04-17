剛果民主共和國木船起火後沉沒　至少50死逾百人失蹤｜有片

非洲國家剛果民主共和國（下稱剛果）西北部剛果河有一艘木船於4月15日深夜起火後沉沒，至少50死，逾百人失蹤。當地官員指木船上載有400人，約100名乘客被救起，救援隊翌日在紅十字會和省級當局的支持下開始搜索失蹤者。



美聯社引述當地官員Compétent Loyoko指，涉事名為HB Kongolo的船隻當時由Matankumu港口前往博隆巴地區（Bolomba），未料在途徑一個小鎮時起火。

網上有涉事影片傳出，可見船隻起火後漂流，還冒出滾滾濃煙。

Loyoko稱，木船航行期間上有人在船上煮食導致船隻起火，不少乘客跳船逃生，但由於不諳水性而溺斃。報道指，部份人被燒傷，已經送院治理。

剛果近年經常發生船隻沉沒事件。去年10月份，一艘船在剛果基伍湖傾覆，78人死亡。同年12月，一艘載有400多人的渡輪在剛果東北部河流傾覆，造成至少38 人死亡。