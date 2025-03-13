朝鮮貨船撞中國船沉沒 近20名朝鮮船員死亡
撰文：莊勁菲
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韓媒周四（13日）報道，一艘疑似走私煤炭的朝鮮貨船2月底在朝鮮半島西部海域與一艘中國船隻相撞後沉沒，造成近20名朝鮮船員死亡，朝中兩國均未對此表態。
韓聯社引述消息人士透露，2月底一艘關閉船舶自動識別系統（AIS）的朝鮮貨船在中國東南部某港口附近與中國船隻相撞後沉沒，中國有關部門雖展開救援，但只有部份朝鮮船員獲救，約15至20人遇難，中國船隻的受損程度較輕。
報道指，朝鮮出口煤炭違反聯合國安理會第2371號對朝制裁決議，事發海域則是走私出口煤炭的朝鮮貨船經常出沒的地點，當時海上出現濃霧，能見度較差，中國船隻或未能及時發現為規避制裁而關閉船舶自動識別系統的朝鮮貨船。
2018年3月30日，聯合國安理會決定向27艘船隻、21間船務公司（2間在香港註冊）和一名台灣人列入黑名單，指他們違反安理會決定，向朝鮮走私原油及協助賣煤。
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