比鐵達尼號還大 「美國號」最後一次航行 將沉海底料成潛水聖地
撰文：官祿倡
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比鐵達尼號還要大、曾創下橫渡大西洋最快紀錄的遠洋郵輪「美國號（SS United States）」周三（2月19日）離開自1996年起停泊的費城特拉華河（Delaware River），它此行將前往佛羅里達州海岸，最終化作礁石沉入海底。
佛羅里達州奧卡盧森縣（Okaloosa County）在去年秋天買下這艘郵輪，原訂在去年11月啟程，海警因擔憂船體不穩定或無法完成最後一程而一段延後這計劃。
當地官員希望將它沉入海底以打造成標誌性的潛水景點，它最終將坐落位於距離墨西哥灣32公里、深55米的水下，預料高度約53米的美國號棲身後距離水面僅有2米，它還會被納入當地500多個人工礁石網絡，預料每年為潛水商店、漁船出租店和酒店帶來數百萬美元收入。
美國號長約300米、寬30米，排水量達5.3萬噸，較鐵達尼號還要長30米，最多可承載3000名旅客或1.5萬名士兵。它最初於1951年下水、翌年便創下記錄，在當年代表著卓越的航行速度與絕佳的奢華體驗，曾是諸多名遠洋客人跨海航行的首選座駕。
杜魯門（Harry Truman）、艾森豪威爾（Dwight Eisenhower）、甘迺迪（John F. Kennedy）和年輕時的克林頓（Bill Clinton）——這4位美國前總統與Coco Chanel、瑪莉蓮夢露（Marilyn Monroe）、迪士尼創辦人華特・迪士尼（Walt Disney）等名流都是美國號的座上賓。
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