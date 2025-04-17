Temu和Shein下周五起調高美國貨品價格 因應關稅致成本上升
撰文：張涵語
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中國電商Temu和Shein日前宣布，將於4月25日開始提高美國客戶的貨品價格，因特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的廣泛關稅導致成本上升。但兩商家均未提及價格漲幅的具體細節。
外媒報道，兩家公司均表示，由於近期全球貿易規則和關稅的變化，其營運費用有所上升。
Shein和Temu等中國電商近年在美國迅速發展，部分原因是因「最低限度」豁免政策，允許售價低於800美元的小額包裹免稅入境，從而使電商公司得以保持低價。但特朗普本月初宣布將對從中國運往美國的小包裹徵收貨值120%的關稅，並自5月2日起實施。
在關稅引發的價格上漲之前，美國消費者已搶先囤積產品。外媒統計顯示，Shein和Temu近月的銷售額反彈，前者在美國的銷售增長創下了過去一年最佳紀錄，3月盈收較上年同期增加29%，本月頭11天更增至38%；後者同時期的增長率分別為46%和60%。
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