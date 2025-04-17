Temu和Shein下周五起調高美國貨品價格　因應關稅致成本上升

中國電商Temu和Shein日前宣布，將於4月25日開始提高美國客戶的貨品價格，因特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的廣泛關稅導致成本上升。但兩商家均未提及價格漲幅的具體細節。



外媒報道，兩家公司均表示，由於近期全球貿易規則和關稅的變化，其營運費用有所上升。

Shein和Temu等中國電商近年在美國迅速發展，部分原因是因「最低限度」豁免政策，允許售價低於800美元的小額包裹免稅入境，從而使電商公司得以保持低價。但特朗普本月初宣布將對從中國運往美國的小包裹徵收貨值120%的關稅，並自5月2日起實施。

2025年4月14日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室會見薩爾瓦多總統布克爾（Nayib Bukele，不在此圖中）。（Reuters）

在關稅引發的價格上漲之前，美國消費者已搶先囤積產品。外媒統計顯示，Shein和Temu近月的銷售額反彈，前者在美國的銷售增長創下了過去一年最佳紀錄，3月盈收較上年同期增加29%，本月頭11天更增至38%；後者同時期的增長率分別為46%和60%。