美國「粉紅關稅」致女裝稅率較男裝高　全國女性年損失逾20億美元

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）實施的關稅，不僅在破壞全球貿易秩序，也將更有利於男性。數十年來，美國關稅制度導致女裝關稅比男裝高出約3%，這項政策也被稱為「粉紅關稅」，導致女裝產品比男裝產品更貴。



美媒報道，據左翼智庫進步政策研究所（Progressive Policy Institute）貿易和全球市場主任葛雷瑟（Edward Gresser）的研究，「粉紅關稅」意味着美國女性每件衣服的平均成本較男性高出1美元，每年的總額則超過20億美元。報道稱，2022年美國女裝平均關稅稅率為16.7%，男裝則為13.6%。

報導指，由於特朗普政府如今對大多數貿易夥伴徵收 10% 的關稅，對加拿大、墨西哥和中國的關稅甚至更高，女性的成本很容易就會更高。美國服裝和鞋類協會會長Steve Lamar表示：「特朗普總統正在徵收巨額新關稅，從而錯失了解決全球自由貿易體系歷史上倒退和厭女特徵的機會。」

1930 年左右，一家羊毛廠的紡織工人正在操作大型織布機。（Getty）

目前的關稅差距是舊貿易體制的遺留問題。上世紀30至40年代，女裝生產仍是一較小產業，而男裝則是經濟驅動力和就業主要來源。因此，當時美國紡織品和服裝製造商更注重遊說降低男裝關稅。

企業後來嘗試消除關稅稅率中的性別歧視。2007年，美國品牌Steve Madden、Asics、Columbia Sportswear等公司起訴政府，要求推翻「粉紅關稅」政策。但相關訴訟最終失敗，因法院裁定關稅差距並非旨在造成歧視。聯邦政府目前也未採取具體措施來修改此政策。

報導又指，關稅差異不僅存在於女性和男性之間。關稅對低收入家庭及其所依賴的商品的損害將大於富裕家庭。這是因為低收入消費者在基本服裝和必需品上的支出佔收入的比例比高收入消費者更大。此外，關稅對廉價大眾市場商品的稅率也高於奢侈品。