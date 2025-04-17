美媒：白宮承認中方「無打電話」　美方高估關稅對中國制約力

重返白宮不到兩周後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就操弄起芬太尼問題，宣布對進口自中國的商品加徵了10%的關稅。自那時候開始，他一邊揮舞着「關稅大棒」持續威脅，一邊又多次單方面宣稱「很快會和中方通話」。



當地時間4月16日，美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）援引了一名美國企業高管上周的講述。「我們致電白宮詢問『通話進展如何』，」這名不願透露姓名的高管稱，白宮方面則表示，「中方沒有打來過電話。」這名高管進而說：「從一開始就顯而易見的是，本屆政府嚴重高估了關稅賦予他們對中國的制約力。」

圖為2025年4月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮與薩爾瓦多總統Nayib Bukele會面。（Reuters）

CNBC指出，在美方不顧全球反對而執意挑起關稅貿易戰後，中方所展現的態度也相當強硬，未有妥協之意。迄今為止，中美雙方仍未打破這一對全球經濟造成嚴重影響的僵局。報道認為，經濟和文化差異的交匯導致中美之間爆發了這場博弈較量，而仔細觀察會發現，過去幾年間，無論是在日常生活百態還是高精尖科技領域，中國在全球格局中的角色都已發生了深刻變化。

一名經常往返於中美兩國的資產管理公司CEO指出，許多美國人，哪怕是投資者或政策制定者，他們對中國的認知仍然停留十年前，卻毫不了解在當前形勢下中國所具備的戰略定力。他還告訴CNBC，中國人的本色是「投我以木桃，報之以瓊瑤」，但若有人想要欺凌，中國人也絕不會接受。

圖為中國、美國國旗與半導體晶片，拍攝於 2023 年 2 月 17 日。（Reuters）

隨着美方濫施關稅，對華關稅稅率不斷升高，而中方也對此予以了強硬回擊。中方於4月11日再度反制，宣佈將對美關稅提高至125%。同時，中方強調，美方對華輪番加徵畸高關稅已經淪為數字遊戲，在經濟上已無實際意義，只會更加暴露出美方將關稅工具化、武器化，搞霸凌脅迫的伎倆，並淪為笑話。如果美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會。

資產管理公司濟容投資（Esoterica Capital）的CEO劉沁東，經常往返於中美，他表示：「我認為，美國人，無論是投資者還是政策制定者，他們對中國的認知仍然停留在與十年前大致相同的水平。」他認為，中方目前並不急於和美方進行對話，或者主動發起對話。

2025年2月7日，中國上海洋山港輪船貨櫃旁邊，有中國國旗飄揚。（Reuters）

撰寫這篇報道的CNBC記者指出，自2018年以來，中國人均可支配收入增長了38%，並回憶自己那年夏天前往中國時，如果想要喝咖啡的話，星巴克幾乎是最佳選擇，街上也以燃油車為主。近七年之後，如今中國街頭的手工咖啡店已成常態，甚至連智能手機廠商也能開始製造電動汽車。今年1月，DeepSeek在人工智能（AI）領域取得的突破，也增強了中國人的信心，無懼美國的打壓限制。

CNBC記者坦言，儘管華爾街主要投資公司已對中美貿易緊張局勢的升級作出回應，但在她觀察到的一些中國經濟的領域，人們依然保持着迎難而上的韌性。

報道提到，在特朗普用「關稅大棒」攪亂全球局勢之際，中國的全球經貿格局也已悄然改變。

中國國家主席習近平訪問馬來西亞，4月16日會見馬來西亞首相安華（Pool via REUTERS）

根據CNBC對官方數據的分析，2018年至2024年期間，中國對美國的出口增長了10%，但同期中國對歐盟的出口增長了26%，對東盟的出口則激增了84%。如今，東盟已成為中國最大貿易伙伴，歐盟次之，美國退居第三。「這一變化部分源於對美貿易的轉口操作，但更反映出中國商品在海外市場的持續擴張。」

英國《金融時報》當地時間4月15日就曾分析指出，在這場針鋒相對的較量中，中國握有多張王牌——日益多樣化的出口市場、鉅額美國國債、對關鍵戰略礦產的掌控，以及應對危機時國家體制上的優勢，這些籌碼不僅能讓中方經受住考驗，還能在談判中突顯出自己的實力。

美國彭博社當地時間4月14日則發文稱，貿易戰的確沒有贏家，但在這場由特朗普發起的貿易戰中，一個事實正變得愈發清晰——中國掌握的籌碼可能比美方預想的更為有力，尤其當人們開始關注其反制策略之時。實際上，在中美經貿關係中，美國對中國商品深度依賴，限制進口反而成了一種自我傷害。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」措施。（Reuters）

「你對我好，我就會加倍對你好。這就是中國人的本色，」劉沁東對CNBC所說的這段話，如果用中國詩句來表達，那或許是——投我以木桃，報之以瓊瑤。

「但如果你想欺凌我，我們絕不會接受。我們知道這可能會給我們的經濟或日常生活帶來挑戰，但我們已經做好了準備。」他在談到中國人的典型心態時進一步說道。

此前，儘管歐盟也放話稱，如果談判失敗，可能針對美國的服務出口和在線廣告銷售發起打擊，但彭博社認為，中國仍然是這場較量中「獨一無二的」。迄今為止，中方的反應不僅是在關稅層面發起反制，而且在事關談判的問題上有理有據、立場堅定，並未被美方牽着鼻子走。

2025年4月8日，美國新澤西州港口貨櫃碼頭全景。在對中國實施104%關稅之前，美國港口的活動明顯增加。美國總統特朗普（Donald Trump）早前宣布將進一步提高關稅，以回應中國的報復。（Getty）

英媒援引凱投宏觀（Capital Economics）首席中國經濟學家朱利安·埃文斯-普里查德（Julian Evans-Pritchard）補充稱：「僅從市場反應來看，我認為眼下是美國（痛感更強）……美國正面臨更大的壓力，試圖坐到談判桌前進行談判。」

4月16日，外交部發言人林劍主持例行記者會。日本放送協會（NHK）記者就美國徵收關稅問題提問，美國白宮新聞秘書引述美總統特朗普的話稱「球在中國那邊」、「中國需要與美國達成協議，而美國不需要與中國達成協議」。中方對此有何回應？

「這場關稅戰是美方發起的，中方採取必要的反制措施，是為了維護自身的正當權益和國際公平正義，完全合理合法。」林劍表示。

林劍強調，中方的立場一直很明確，關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打。如果美方真的想通過對話談判解決問題，就應該停止極限施壓那一套，停止威脅訛詐，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方對話。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

