中國扛下所有炮彈？全球關稅戰不能僅剩中美貿易戰

美國針對各國的對等關稅暫停三個月的同時，對華關稅已經疊加飆升145%。現在中美兩國互相施加超高關稅已經喪失了基本的經濟理性，完全是比拼強硬之舉，接下來如何談判解決問題是關鍵。

白宮發言人4月8日說，美國總統特朗普（Donald Trump）在等中國國家主席習近平的電話，如果等到，特朗普「將極為寬容大度」，但是，「中國必須先打電話」。

特朗普4月9日形容「習近平是一個聰明的人，我們最終會達成一個非常好的協議」，「習近平是一個知道該做什麼的人，他熱愛自己的國家」，「我們會在某個時候接到電話，然後就開始行動了。」

特朗普4月10日在內閣會議上稱，美方很希望與中國達成協議，當前美方正在重新調整，讓一切重回正軌。他對中美關係保持樂觀，對最終能達成對兩國都有利的協議充滿期待。

儘管美國連番透出談判之意，但可以預見，中國不會在關稅大棒之下就這樣施施然接受談判。

美財長貝森特談起關稅問題時稱，美國總統特朗普是有意誘使中國陷入不利的局面，說到這句話的時候，他露出了一絲「奸笑」，被不少中國網友留意到。（微博影片截圖）

中美雙方的牌剛剛打出去，不等這一輪政策生效，不等第一輪鬥爭出現勝負結果，是不太可能有談判的。

這是一場消耗戰，是一場耐力戰，比拼的是中美誰整合資源的能力更強大，誰更有迴旋的空間。雙輸不重要，重要的是誰更脆弱誰更輸不起。

美國一方面恫嚇其他國家不要效仿中國採取報復措施，一邊在10%的基準關稅上同各國談判。這是暫時休兵，大棒仍然高懸。這實際上說明這一次的中美貿易戰和2018年的中美貿易戰已經大不同。2018年的中美貿易戰是單純的中美貿易戰，現如今的中美貿易戰始終是全球「對等關稅」戰的一環。

特朗普這一輪關稅大戰不得人心，中國堅決反擊從道義上佔領了制高點，以往各國還有將禍水東引，讓美國集中力量的應對中國的僥倖心理。現在的局面是中國和各國在同一個應對美國的戰壕裏。中國是這其中應對美國的頂樑柱、主力軍，並不是各國可以逃脱美國大棒的工具。

AI惡搞影片特朗普、馬斯克及萬斯等人。令人想不到的是特朗普的目的竟然是讓美國人有機會去工廠擰螺絲。（X@Wu Tang is for the Children）

如果中國倒下，其他國家都沒有好下場，如果中國能夠取勝，將是各國的後方長城。中國不能讓這場關稅戰被簡單看成中美貿易戰，其他國家也不要對暫時逃避了美國關稅大棒抱有僥倖心理，更不能眼睜睜看着中國獨自抵抗美國。

接下來的談判如何談，貿易戰如何打，不可能是各國單獨應對美國的混戰局面。中國已經開始了合縱連橫。

中國總理李強4月8日與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）通話，點名批評美國「濫施關稅」。當天下午李強同馮德萊恩的通話結束後，中國商務部長王文濤隨即與歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇舉行視頻會談，就應對美加徵對等關稅進行深入溝通。中歐同意為中國製電動汽車制定最低售價，以此替代歐盟去年決定實施的加徵關稅措施。

歐盟自去年10月起對中國輸歐電動汽車徵收懲罰性反補貼關稅，連同一般關稅稅率，總稅率最高達45.3%。中國據報之前曾建議將中國電動車最低售價定於最少3萬歐元，但被歐盟拒絕。現如今在美國的關稅大棒之下，中歐迅速找到了電動汽車關稅糾紛的解決之道。

2025年4月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）呼籲民眾「買股票」的推文和暫緩加徵「對等關稅」的決定，推動道指大升近3000點。特朗普的助理晚上在X上發布一條影片，他接見嘉信理財集團創辦人施瓦布（Charles Schwab）時向來賓炫耀施瓦布當日大賺25億美元（約194億港元），這條影片在網上引起民憤。（X@MargoMartin47）

歐盟成員國西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）正在訪問中國，他同習近平說，貿易戰不會有贏家。面對複雜嚴峻的國際形勢，西班牙和歐盟願與中方加強溝通協作。法國總統馬克龍也計劃下半年到訪中國。

中國是僅次於美國的歐盟第二大貿易伙伴，歐盟第三大出口市場、第一大進口來源地。歐盟一度是中國最大的貿易伙伴，長期是中國第二大貿易伙伴，中國第二大出口市場、第二大進口來源地。美國之外，中國和歐盟的經貿關係對彼此的意義重大。

根據媒體報道，今年年中歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）和歐盟委員會主席馮德萊恩將訪華。按照慣例中歐領導人峰會輪流在對方國家舉行。2023年歐盟領導人訪問了北京，但由於中歐在經貿領域的分歧雙方領導人在2024年沒有舉行會晤。

今年是中歐建交50周年紀念，歐盟主張中國領導人赴布魯塞爾，中國主張如果歐盟領導人希望見到習近平就前往中國，如果堅持在歐洲舉辦年度會晤就只能見到中國總理李強。在當前的特朗普關稅大棒下，為了能夠同習近平會晤，歐盟領導人很可能會同意前往北京。

2025年4月3日，法國巴黎，圖為馬克龍在特朗普宣佈「對等關稅」後在愛麗舍宮發表講話。（Reuters）

美國和歐盟在90天暫停關稅期間肯定會進行一連串的磋商，而為了籌備年中的領導人會晤，中歐也未在未來三個月舉行密切溝通。中歐、美歐的談判結果如何將影響中美貿易戰的進程。

除了同歐盟密切協商，習近平將於4月15日至18日對越南、馬來西亞、柬埔寨進行國事訪問。2024年，東盟連續5年為中國第一大貿易伙伴，中國連續16年保持東盟第一大貿易伙伴。處理好同東盟國家的經貿關係是中國應對貿易戰的重要切入口。

此外，中國商務部長王文濤還與東盟輪值主席國、馬來西亞投資、貿易及工業部長扎夫魯（Tengku Zafrul Aziz），二十國集團輪值主席國、南非貿工部長帕克斯·陶（Parks Tau），沙特阿拉伯商務大臣卡斯比（Majid bin Abdullah Al-Qasabi）作視像通話，對話均圍繞加強經貿合作、應對美加徵關稅展開。

特朗普對等關稅為中國歐盟等夥伴進一步合作提供了機會。（Reuters）

可見，歐盟、東盟、二十國集團、新興國家是中國應對美國關稅打壓積極爭取互相支持的對象。

中國外長王毅4月11日在北京會見國際原子能機構總幹事格羅西時說，中國站出來阻止強權，不僅是為了維護自身正當權益，也是為了維護國際社會共同利益，為了避免人類重回弱肉強食的叢林世界。

在分析人士看來，王毅直白表述了目前中國涉外動向的意圖。中國扛下了美國的所有關稅怒火，其他各國才得以短暫喘息。但是為了更加長遠的未來，各主要相關方必須溝通合作，不能中了美國分而治之的離間計。這是下一個階段應對貿易戰的關鍵。