中國扛下所有炮彈？全球關稅戰不能僅剩中美貿易戰

美國針對各國的對等關稅暫停三個月的同時,對華關稅已經疊加飆升145%。現在中美兩國互相施加超高關稅已經喪失了基本的經濟理性,完全是比拼強硬之舉,接下來如何談判解決問題是關鍵。

白宮發言人4月8日說,美國總統特朗普(Donald Trump)在等中國國家主席習近平的電話,如果等到,特朗普「將極為寬容大度」,但是,「中國必須先打電話」。

特朗普4月9日形容「習近平是一個聰明的人,我們最終會達成一個非常好的協議」,「習近平是一個知道該做什麼的人,他熱愛自己的國家」,「我們會在某個時候接到電話,然後就開始行動了。」

特朗普4月10日在內閣會議上稱,美方很希望與中國達成協議,當前美方正在重新調整,讓一切重回正軌。他對中美關係保持樂觀,對最終能達成對兩國都有利的協議充滿期待。

儘管美國連番透出談判之意,但可以預見,中國不會在關稅大棒之下就這樣施施然接受談判。

中美雙方的牌剛剛打出去,不等這一輪政策生效,不等第一輪鬥爭出現勝負結果,是不太可能有談判的。

這是一場消耗戰,是一場耐力戰,比拼的是中美誰整合資源的能力更強大,誰更有迴旋的空間。雙輸不重要,重要的是誰更脆弱誰更輸不起。

美國一方面恫嚇其他國家不要效仿中國採取報復措施,一邊在10%的基準關稅上同各國談判。這是暫時休兵,大棒仍然高懸。這實際上說明這一次的中美貿易戰和2018年的中美貿易戰已經大不同。2018年的中美貿易戰是單純的中美貿易戰,現如今的中美貿易戰始終是全球「對等關稅」戰的一環。

特朗普這一輪關稅大戰不得人心,中國堅決反擊從道義上佔領了制高點,以往各國還有將禍水東引,讓美國集中力量的應對中國的僥倖心理。現在的局面是中國和各國在同一個應對美國的戰壕裏。中國是這其中應對美國的頂樑柱、主力軍,並不是各國可以逃脱美國大棒的工具。

