黃仁勳現身快餐店撐Nvidia早餐　揭當年創立公司靈感來源｜多圖

美國媒體近日報道，在英偉達（Nvidia，又譯輝達）GTC大會發表主旨演講前數小時，黃仁勳被發現快閃美式早餐店Denny’s的流動餐廳。 原來為配合英偉達舉行GTC大會，Denny's推出限時英偉達醒神早餐（Nvidia Breakfast Bytes），報道指這個推廣活動是向曾在該餐廳擔任洗碗工和侍應的黃仁勳致敬。黃仁勳對他當年曾在Denny's工作5年直認不諱，甚至表示是在該餐廳與同事商討成立英偉達的大計。



據美國科技媒體Tom's Hardware報道，美式快餐店Denny's推出的英偉達早餐套餐包括四條香腸和四塊Denny’s招牌的奶油牛奶鬆餅。

這份早餐的熱量為有520卡路里，價格只需4.93美元（約38.3港元）。Denny’s建議享用這份早餐的最好的食法是將一條香腸放到鬆餅上，用鬆餅把香腸捲起來，再淋上糖漿就完美。

美式快餐店Denny's推出限時英偉達醒神早餐，更有影片教食客如何享用：

據報道，Denny's的廣告文宣指：該早餐的「靈感源自傳奇，為肚餓而生。」（Inspired by a legend, build for hunger）

報道指，黃仁勳一直不避諱自己與Denny’s餐廳的深厚淵源。他去年回到母校史丹福大學演講時，曾多次提到自己可能是Denny’s史上最好的洗碗工。

英偉達在社交媒體撰文分享行政總裁黃仁勳前往支持Denny's推出英偉達早餐：

事實上，他不僅曾在Denny's工作多年，也正是在聖荷西市（St. Jose）的一間Denny’s 餐廳，他和另外兩名合作夥伴Chris Malachowsky和Curtis Priem在用餐時萌生創辦英偉達的想法。

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根據英偉達過往發布的資料，2023年9月，黃仁勳和Denny’s 餐廳的行政總裁Kelli Valade在聖荷西的這間餐廳共同揭幕一塊金屬銘牌，上面寫道：「促成創立市值一萬億（美元）企業的卡座。」（the booth that launched a $1 trillion company）